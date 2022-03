“Robinson Crusoe” a Palazzo San Giorgio e al teatro di Sori

“Robinson Crusoe” è il simbolo del naufrago che riesce a sopravvivere grazie alla sua abilità nel fare, grazie alla cultura e alla fiducia nel progresso. Prosegue giovedì 24 marzo 2022 con il capolavoro di Daniel Defoe la rassegna “Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio”, progetto ideato a e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure con il sostegno dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e del Comune di Genova, e il patrocinio dell’Accademia Italiana della Marina Mercantile. Alle ore 17, a Palazzo San Giorgio nella sala del Capitano, Andrea Nicolini e Alberto Giusta sono i protagonisti di “Robinson Crusoe”, diretti da Sergio Maifredi. Lo spettacolo è a ingresso libero ma con prenotazione obbligatoria al numero 3482624922 o a info@teatropubblicoligure.it. La sera stessa, alle ore 21, lo spettacolo andrà in scena al Teatro di Sori per la Stagione Soriteatro 2021/22. Per accedere a Palazzo San Giorgio è richiesto il Green Pass rafforzato ed è necessario indossare la mascherina Ffp2.

“Robinson Crusoe” è il settimo appuntamento della rassegna “Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio”, rassegna accolta dal pubblico con una serie di tutto esaurito. Daniel Defoe, partendo da una storia realmente accaduta, trasfigurandola in grande letteratura, crea un eroe moderno, figlio del suo tempo. L’isola dove si svolgono le avventure del naufrago Robinson rappresenta tutte le contraddizioni di quel mondo moderno che, agli inizi del XVIII secolo, si andava delineando nel confronto tra la Vecchia Europa e i Nuovi Mondi scoperti. Sergio Maifredi gioca con due raffinati attori e musicisti, in equilibrio tra narrazione e dialogo scenico, facendoci sentire tutti Robinson, piccoli, goffi, ingegnosi e ostinati naufraghi che affidano i loro sos al mare, con un’incrollabile speranza chiusa in una bottiglia.

“Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio” prosegue giovedì 31 marzo con Moni Ovadia che traccia una linea che unisce “Ulisse Achab Noè”, personaggi legati da un sentiero d’acqua in cui rintracciare il pensiero dell’Uomo che attraversa i secoli ponendosi le identiche domande sullo stesso mare, con gli occhi sull’orizzonte e il cuore impegnato in un viaggio infinito. Lunedì 4 aprile Paolo Rossi interpreta “Odisseo”. Infine, “Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio” si chiude giovedì 7 aprile con “Maqroll, gabbiere” di Federico Sirianni, autore e musicista che lo interpreta con Raffaele Rebaudengo alla vilola e alle tastiere e Filippo Filoq Quaglia alle sequenze e al basso, diretti da Maifredi. Liberamente ispirato ai romanzi di Alvaro Mutis da cui già deriva “Smisurata preghiera” di Fabrizio Da Andrè, descriva la figura del marinaio più isolato e cruciale, quello che passa la maggior parte del tempo sull’albero più alto, quello che vede le cose per primo pagando questo privilegio con un’incollocabilità dal forte sapore esistenziale.

Con il progetto “Capitani coraggiosi a Palazzo San Giorgio” prosegue la riflessione sull’infinito iniziata con la XIV edizione dei “Dialoghi sulla rappresentazione”, dedicati a “L’infinit∞ da Achille e la tartaruga a Leopardi”, che ne costituisce la premessa. A cominciare questo percorso, a Palazzo Tursi e Palazzo Reale, sono stati l’antropologo Marco Aime, il filosofo Ermanno Bencivenga, l’italianista Corrado Bologna e il matematico Piergiorgio Odifreddi. Il viaggio prosegue con il mare nello sguardo dei capitani coraggiosi.

Prossimi appuntamenti

Giovedì 31 marzo 2022

CAPITANI CORAGGIOSI

MONI OVADIA

ULISSE ACHAB NOÈ

Da Omero, Melville, il Libro dei Libri

Progetto e regia Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Lunedì 4 aprile 2022

CAPITANI CORAGGIOSI

PAOLO ROSSI

ODISSEO

Progetto e regia Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure

Giovedì 7 aprile 2022

CAPITANI CORAGGIOSI

FEDERICO SIRIANNI, RAFFAELE REBAUDENGO

FILIPPO FILOQ QUAGLIA

MAQROLL, GABBIERE

(e altre ballate del mare)

Liberamente ispirato ai romanzi di Alvaro Mutis

Federico Sirianni (voce, canzoni, narrazioni, chitarra e pianoforte)

Raffaele Rebaudengo (viola, tastiere)

Filippo FiloQ Quaglia (sequenze, basso)

Regia Sergio Maifredi

Produzione Teatro Pubblico Ligure