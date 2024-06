L'attesissimo Gala di Roberto Bolle apre il Nervi Music Ballet Festival 2024

Dopo il grande successo riscosso nell’edizione del 2023, Roberto Bolle torna al Nervi Music Ballet Festival, luogo di antica e prestigiosa tradizione per la danza, con il suo Gala “Roberto Bolle and Friends”. L’evento speciale è realizzato da Artedanza srl in collaborazione con la Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova.

Uno spettacolo sempre attesissimo che unisce la bellezza della danza al suo massimo livello al fascino dei luoghi di tutto il mondo in cui è acclamato. La tappa a Nervi del tour, rinnovato completamente nell’offerta dei pezzi e pensato ad hoc dallo stesso Bolle, è ormai un appuntamento immancabile. Incastonato tra la suggestiva Villa Grimaldi e la vista mozzafiato del litorale che si gode dai Parchi di Nervi, il “Roberto Bolle and Friends” – che mescola, in maniera unica, repertorio classico e contemporaneo della miglior danza interpretata da artisti provenienti da tutto il mondo – non mancherà di affascinare anche quest’anno, regalando un’esperienza unica al pubblico.

Quello del Gala è da sempre uno degli strumenti attraverso i quali l’Étoile è riuscito a riportare la danza all’attenzione del grande pubblico, fuori dalla nicchia dei teatri – che continua a riempire – direttamente al cuore delle persone. Strumento che si è affiancato negli anni a creazioni di enorme successo come i programmi televisivi ideati dal danzatore, ma anche OnDance, festa della danza che è diventata una vera e propria fucina di eventi e iniziative legate alla diffusione e alla conoscenza della danza attraverso incontri, spettacoli, open class, ritrovi danzanti live e digitali. Nel complesso il “sistema Bolle” si è imposto come una presenza autorevole e catalizzante che ha portato linfa al mondo della danza tutto, anche a livello istituzionale.

Info e biglietti: www.nervimusicballetfestival.it.

Photo credit: Andrej Uspenski