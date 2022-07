A Villa Imperiale “Roba da pazzi, intrighi & stramazzi”, riflessioni e risate nel mondo di Goldoni

Prezzo non disponibile

La C.P.C. Chiamateci Pure Compagnia presenta il suo nuovo spettacolo teatrale “Roba da pazzi, intrighi & stramazzi”, in scena domenica 17 luglio alle 21:30 a Villa Imperiale, nell'ambito della rassegna Ridere d'agosto ma anche prima a cura del Teatro Garage. Si tratta di uno spettacolo che affronta i più accattivanti personaggi di Goldoni per dare esempio dei meccanismi comici più riusciti dell’Autore.

Sul palcoscenico si incontreranno diverse personalità tutte ricche di sfaccettature molto umane, forse difetti? L’ironia di Goldoni e la sua capacità di prendersi gioco delle piccolezze in cui ognuno può riconoscersi ci dimostrano la sua grandezza autoriale. I personaggi si incontrano/scontrano in un percorso che li affranca dalle maschere tipiche della Commedia dell’Arte, assimilandoli, per certi versi, all’uomo contemporaneo. Ne emergono figure decisamente più umane, mosse da emozioni e sentimenti da cui si fanno soggiogare fino a compiere azioni di ogni tipo.

Uno spettacolo tragicomico che ci trasporta nell’universo dell’autore promettendo qualche riflessione e tante risate.

BIGLIETTI – Le prevendite sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14-18, venerdì ore 10-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi (via Garibaldi, 12r - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9 - 18:20; all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario) - 16124 Genova, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9 - 18:20; online su www.happyticket.it.

Nelle sere degli spettacoli le biglietterie aprono in loco a partire dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.