Mercoledì 2 marzo, alle 11 al Palazzo della Borsa di Genova si svolgerà l’evento “Road to Expo Dubai – Nautica, la grande bellezza della Liguria" organizzato da Regione Liguria con Liguria International in vista della Missione Istituzionale all’Expo Dubai, in programma dal 10 al 13 marzo in occasione del Regional Day dedicato alla Liguria e in concomitanza con il Dubai International Boat Show.

Interverranno il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e il presidente di Ucina Confindustria Nautica Saverio Cecchi, il sindaco di Genova Marco Bucci, il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini, il Presidente della Camera di Commercio Luigi Attanasio, i Presidenti delle Autorità Portuali di Sistema del Mar Ligure Occidentale e Orientale, rispettivamente Paolo Emilio Signorini e Mario Sommariva.

Nel corso dell’evento si svolgerà anche la tavola rotonda “Liguria, la nautica come eccellenza” con Barbara Amerio (Amer Yachts, amministratore delegato Gruppo Permare), Michele Deprati (amministratore delegato Baglietto), Giovanna Vitelli (vice presidente Azimut Benetti Group), Vincenzo Poerio (amministratore delegato Tankoa Yachts) e Ferruccio Rossi (direttore generale San Lorenzo), Riccardo Pompili (amministratore delegato Gruppo De Wave) e Alberto Amico (presidente Amico &Co). L’evento è organizzato in collaborazione con Il Secolo XIX.