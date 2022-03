Rkomi in concerto al Goa Boa insieme con Ariete e il cantautore genovese Alfa

Rkomi - reduce dal Festival di Sanremo 2022 a cui ha partecipato con il brano "Insuperabile" - arriva in concerto a Genova per il Goa Boa festival. Appuntamento il 25 giugno nel Great Campus del Parco degli Erzelli. Apertura porte ore 16. Insieme a Rkomi si esibiranno anche Ariete, Alfa e altri artisti in via di annuncio.

Rkomi

Mirko Rkomi Martorana, classe 1994, nasce e cresce a Milano, nel quartiere di Calvairate. Il suo disco di debutto, l’EP “Dasein Sollen”, esce nell’ottobre del 2016 e colpisce pubblico e critica. Prodotto da un’etichetta indipendente, diventa disco d’oro e porta Rkomi ad aprire i concerti di Calcutta.

L’album Taxi Driver, ha incoronato Rkomi come una delle voci più interessanti della sua generazione. Dopo l’esperienza sanremese e i nuovi riconoscimenti che continuano ad aggiungersi – Insuperabile è certificata oro, La coda del diavolo (feat. Elodie) è certificata platino; l’album Taxi Driver, il più venduto e ascoltato del 2021, è già quattro volte disco di platino – arriva l’atteso annuncio del suo nuovo tour estivo, che segue il sold-out del precedente tour nei club.

In partenza dal 24 giugno, Insuperabile Tour è il modo migliore per celebrare e festeggiare un anno di risultati straordinari insieme ai fan: porterà Rkomi ad attraversare l’Italia per tutta l’estate, con tappe nei principali festival (Goa Boa, Flowers Festival, Rock in Roma) e nelle più importanti arene della penisola.

Ariete

Ariete (Arianna Del Giaccio), cantautrice romana classe 2002, negli ultimi mesi si è fatta conoscere con la sua impronta malinconica e uno stile unico e personale diventando di fatto tra le artiste di riferimento per la Gen Z.

Il carattere deciso mixato ad uno stile semplice e diretto riesce a creare atmosfere intime e rarefatte. Dopo gli EP di inediti pubblicati nel 2020 “Spazio” e “18 anni” ha vissuto nel 2021 un’estate da protagonista grazie al successo del singolo “L’Ultima Notte” (certificato platino Fimi/Gfk), scritto per la colonna sonora della serie Netflix “Summertime” e scelto per lo spot del Cornetto Algida Estate 2021. Nell’autunno 2021 ha pubblicato i due singoli “L” e “Club” che hanno anticipato il nuovo progetto discografico della giovanissima artista.

“Specchio” è un disco in cui emerge un atteggiamento più consapevole e maturo dell’artista. Semplicità, schiettezza e sincerità sono la colonna portante e il filo conduttore di tutti i brani, conferendo quel tocco di autenticità in più che abbraccia e fa sentire capiti chi ascolta. Ariete, con il suo “Bedroom pop”, riesce da sempre a creare dimensioni profonde che vanno a toccare le corde più segrete e intime dell’anima, raccontandosi senza filtri.

Alfa

Cantautore genovese classe 2000 ALFA è artista da oltre 350 milioni di stream. Fenomenale sin dagli esordi, ha accumulato record su record con i suoi dischi, firmato colonne sonore di successo e infiammato i palchi italiani partendo da Priarrugia.

Il suo primo album, uscito nel 2021, ha come titolo N O R D, il punto cardinale che da? la direzione al proprio cammino. Il suo viaggio discografico continua e il 4 marzo è uscito il singolo “Parigi“, prima tappa del nuovo Progetto Wanderlust. I

Photo credits: Ig@rkomi