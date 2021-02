Il "Riviera International Film Festival" sfida la pandemia e torna con una speciale formula

Il Riviera International Film Festival è pronto a tornare dal 20 al 30 maggio 2021 con una formula ibrida: inizio online e gran finale dal vivo, da venerdì 28 a domenica 30 maggio, nella tradizionale cornice di Sestri Levante. Una formula innovativa per aggirare gli ostacoli della pandemia, dunque, ma spirito immutato per la rassegna cinematografica dedicata ai registi under 35 e ai documentari sull’ambiente che celebra, quest'anno, la sua quinta edizione. A partire dal 20 maggio 2021 tutti i film in concorso saranno visibili sulla piattaforma MYmovies.it, la piattaforma digitale più seguita in Italia e magazine online di informazione cinematografica.

«Chi, come noi, si occupa di promuovere il cinema in tutte le sue forme, ha il dovere, specialmente in tempi bui come questi, di custodire la fiamma della cultura in ogni modo possibile e ad ogni costo – dichiara Vito D'Onghia, direttore esecutivo del Riff –. L’uomo è animato dai sogni e dalle emozioni, anche quest’anno il Riviera International Film Festival farà da megafono ai tanti talenti sparsi per il mondo. Il cinema indipendente ha bisogno di essere supportato e noi ci saremo sempre».

L'edizione 2021: "Revolutions starts with a dream"

Per il secondo anno consecutivo, la locandina ufficiale del Riff sarà opera del fotografo olandese Ron Mejier, scultore e artista a tutto tondo. L'immagine rappresenta l'ingresso in un mondo surreale, onirico e il mondo che tutti sogniamo. E ad un'immagine onirica non si poteva che accompagnare una frase sognante e capace di ispirare i giovani registi per i quali il Festival è nato. Lo slogan "Revolution starts with a dream" identifica ancora una volta il Riff come la casa dei ribelli del cinema indipendente e, al contempo, si rivolge al proprio target con una motivazione forte: fare qualcosa di grande con pochi mezzi, aiutare a cambiare il mondo con la propria arte, lasciare un messaggio importante a un pubblico consapevole.

«Viviamo un’epoca di grandi conflitti e divisioni sociali e il Riviera International Film Festival è un evento che vuole fare riflettere il pubblico sulle tematiche umane appartenenti alle nuove generazioni di registi e sulle condizioni del nostro pianeta – dichiara il presidente del Riviera International Film Festival, Stefano Gallini Durante –. Per ciò che riguarda i film in concorso, il nostro è un Festival controtendenza, dove le voci giovani e indipendenti avranno sempre una piattaforma dalla quale divulgare i propri pensieri. Riguardo la sezione Ambiente, sempre più rilevante, il Riff vuole rimanere positivo e spinge una audience sempre più vasta e appassionata a focalizzare l’attenzione su visioni future costruttive anziché sugli errori del passato e le incertezze del nostro presente. Vince chi non perde di vista gli obiettivi finali e chi cerca di trovare soluzioni: da sempre il nostro Festival accoglie con entusiasmo idee intelligenti e rivoluzionarie, molte volte snobbate dall’establishment politico. I nostri ospiti internazionali e i relativi incontri dal vivo ne testimoniano il nostro impegno».

La sezione "documentari sull'ambiente"

Confermata, accanto al concorso principale, la sezione documentari sull’ambiente che, anzi, punta a crescere ancora con dieci film in concorso e sarà presieduta da Andrea Crosta, fondatore della Earth League International, una ong innovativa, specializzata in indagini undercover per lottare contro i crimini ambientali inclusa la fauna selvatica: una battaglia condotta unendo i mondi della conservazione, dell'intelligence, dell'analisi, del whistleblowing e della produzione dei media. Cinquantenne milanese laureato in Scienze naturali, con la sua ong Crosta mette a frutto le esperienze maturate nel campo dell'antiterrorismo, avendo lavorato, ad esempio, nella battaglia contro la pirateria sulle coste somale.

Ospiti speciali i Mokadelic (musiche di "Gomorra")

Ospiti del Riff 2021 anche i Mokadelic, gruppo musicale italiano noto al mondo del cinema specializzato nella composizione di colonne sonore: tra le loro produzioni principali ci sono le musiche di "Gomorra – La serie", "A.C.A.B. – All Cops Are Bastards" e, recentemente, dei film "L'immortale" di Marco D'Amore, "Mollami" di Matteo Gentiloni e "Himmelsdalen / Sanctuary", di Enrico Maria Artale e Óskar Thór Axelsson. Per l’occasione i Mokadelic presenteranno una Masterclass tutta incentrata sul rapporto tra musica e film, tra colonne sonore e serie tv. Parleranno delle loro esperienze nel mondo del cinema, con particolare attenzione alle tecniche di lavoro usate nei film e nelle serie tv.

Il Riviera International Film Festival è sostenuto da Regione Liguria, Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi srl. Un particolare ringraziamento alla Consulta del Turismo del Comune di Sestri Levante.