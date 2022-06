“Il ritratto del Duca” apre il Circuito Cinema a Palazzo Ducale

Indirizzo non disponibile

Mercoledì 29 giugno alle 21:30 apre i battenti il Circuito Cinema al Ducale 2022, che proseguirà per tutta l'estate. Si comincia con “Il ritratto del duca”, brillante commedia britannica con Jim Broadbent, Helen Mirren e Matthew Goode.

La proiezione avverrà nel Cortile Maggiore.

Bieglietto: intero 8€ – ridotto 7€ (biglietto unico 5€ solo per i film in concorso Genova Reloaded).

Sono validi gli abbonamenti Circuito Genova (eccetto Under29 per film ‘star’).

È possibile acquistare i biglietti: presso la biglietteria dell’Arena Ducale a partire da mezz’ora prima dell’inizio dello spettacolo; presso il Totem nel cortile Minore di Palazzo Ducale; presso le sale del Circuito Genova; on line tramite il sito www.circuitocinemagenova.com.

Il biglietto non è rimborsabile.

In caso di pioggia la proiezione verrà annullata e sarà corrisposto un voucher utilizzabile entro 30 giorni in tutte le arene e sale del Circuito, eccetto le serate Genova Reloaded che si terranno al cinema Sivori.

Per info 010583261 – 0105532054 – info@alesbet.it