La ritrattistica: Salvatore Gagliardo

Evento organizzato da Associazione Amici dell'Accademia Ligustica. La mostra “Salvatore Gagliardo – una retrospettiva” attualmente ospitata presso il Museo dell’Accademia Ligustica offre l’occasione di avvicinare le scelte ritrattistiche – e non – di un pittore il cui percorso stilistico e iconografico è indagato anche attraverso un prezioso archivio che ne svela la complessa personalità e l’importanza nella cultura pittorica ligure del Novecento.

Paola Costa, laureata in lettere Antiche, ha insegnato Storia dell’Arte al Liceo Artistico P. Klee. Ha studiato la pittura genovese del ‘600 e affrontato alcuni argomenti inerenti la Storia dell’architettura come Contrattista presso la Facoltà di Architettura dell’Università di Genova. Ha fatto parte di Commissioni ministeriali per esami di Concorso e Abilitazione in Storia dell’Arte. Come Socio Promotore dell’Accademia Ligustica ha partecipato negli ultimi decenni al c.d.a. della stessa Istituzione. E’ stata presidente dell’Associazione “Amici del Museo dell’Accademia Ligustica”. Come insegnante di Storia dell’Arte collabora alla Unitre di Genova- Bogliasco.

L'incontro è gratuito ed aperto a tutti. Non è necessaria la prenotazione.