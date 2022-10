“Ritratti americani” al Teatro Carlo Felice

Prosegue la stagione dell'Opera Carlo Felice di Genova. Domenica 9 ottobre alle ore 20 è in programma il concerto “Ritratti americani”, diretto da Marco Angius, con l'interpretazione come solista del soprano Ljuba Bergamelli. Protagoniste le opere del compositore statunitense Charles Ives (The Unanswered Question, Three Places in New England) e del palermitano Salvatore Sciarrino (Nove canzoni del XX secolo).

Biglietti disponibili online su Vivaticket oppure presso la biglietteria del teatro in Galleria Cardinale Siri, 6. Per info telefono +39 010 5381.433-399, e-mail: biglietteria@carlofelice.it