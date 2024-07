“Il ritorno del Fiesco” a Torriglia: rievocazione con battaglia, corteo storico, esibizioni e sbandieratori

Prezzo non disponibile

Sabato 27 e domenica 28 luglio torna per la seconda edizione il grande evento in costume che anima l'estate di Torriglia: la storia e la rievocazione saranno infatti protagoniste con “Il ritorno del Fiesco”. La manifestazione celebra Gian Luigi Fieschi, che nel gennaio 1547 fu protagonista della fallita congiura contro Genova e la famiglia rivale dei Doria.

Si comincia sabato con la visita guidata al Castello di Torriglia, la conferenza e la cena a corte fissata per le ore 20: evento su prenotazione alla scoperta della cucina medievale e dei prodotti del territorio.

Domenica la rievocazione vera e propria: alle 16 Battaglia del Fiesco, con i gruppi storici che si esibiranno in uno spettacolare scontro per la conquista del castello con movimenti e tattiche cinquecentesche, alle 17 corteo storico per le strade del borgo di Torriglia ed esibizione degli Sbandieratori dei Sestieri di Lavagna, infine alle ore 18 termine del corteo presso il monumento al Conte, onori militari, benedizione e saluto delle autorità.

Info sulla pagina Facebook Il ritorno del Fiesco - Popolo e libertà.