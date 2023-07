“Il ritorno del Fiesco” a Torriglia: rievocazione con corteo storico, esibizioni e danze rinascimentali

Domenica 30 luglio arriva un grande evento in costume ad animare l'estate di Torriglia: la storia e la rievocazione saranno infatti protagoniste con “Il ritorno del Fiesco”. La manifestazione celebra Gian Luigi Fieschi, che nel gennaio 1547 fu protagonista della fallita congiura contro Genova e la famiglia rivale dei Doria.

La giornata avrà inizio alle ore 10 con i colpi di cannone che decreteranno l'inizio dei festeggiamenti, via dunque alle danze popolari e alle animazioni per le vie del borgo. Alle ore 11 Santa Messa e benedizione del popolo e degli armigeri. Nel pomeriggio, a partire dalle 15:30, duelli e dimostrazioni militari sul prato del castello, quindi corteo storico per le strade del borgo di Torriglia ed esibizione degli Sbandieratori dei Sestieri di Lavagna. Alle 17:20 verrà inaugurato il monumento a Gian Luigi Fieschi. Non mancherà un momento divulgativo, con la proiezione del film storico degli anni venti “La Congiura dei Fieschi” e a seguire la conferenza. Si chiude alle 19 con canestrelli e moscato offerti a tutti.

foto: Matteo Zanardi