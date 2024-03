A ritmi lenti lungo l'Acquedotto storico di Genova

Escursione semplice, priva di difficoltà, per tutte le età! Le antiche lastre di pietra di Luserna ci condurranno attraverso rustici circondati da giardini, orti e uliveti, ma anche lungo le opere architettoniche che testimoniano le stratificazioni strutturali dell’Acquedotto storico nei secoli. La Galleria della Rovinata, il ponte-canale sul rio Torbido, l’abbazia di San Siro di Struppa e il ponte-sifone sul torrente Geirato sono solo alcuni degli emblemi dell’antica Via dell’Acqua.

• Escursione fruibile con i mezzi pubblici

• I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail

L’ITINERARIO

Da Prato una crêuza ci accompagnerà alla Galleria della Rovinata (o Ruinà), progettata dall’architetto Carlo Barabino e realizzata tra il 1826 e il 1830, dopo l’alluvione del 1822! Per l'evento in oggetto, questa perla dell'Acquedotto sarà visitabile anche al suo interno. Il canale coperto prosegue tra muretti a secco, ulivi e orti, verso l’imponente ponte-canale sul rio Torbido; prima di transitare sulle sette campate (le ultime due poste ad angolo), noteremo due filtri che in passato consentivano ai dodici “Custodi di Campagna” di controllare la qualità dell’acqua e la sua portata, soggetta alla sottrazione abusiva da parte dei contadini. Anche qui, come a Cavassolo, l’impeto dell’acqua, proveniente dalla presa del rio Torbido, serviva ad azionare le pale di due mulini e ad alimentare una grossa fornace. Il successivo ponte-canale del rio Piaggetti è più stretto per la minore portata del canale (anno 1350). Una breve deviazione ci consentirà di visitare l’abbazia di San Siro di Struppa, tipico esempio di architettura romanica. Nel medioevo la pieve si trovata ad un crocevia importante tra la via per Creto e Montoggio verso la valle Scrivia e quella della val Trebbia verso Bobbio e Piacenza.

Superato il rio dei Consiglieri e giunti al cimitero di Molassana e all’Oratorio di San Giovanni Battista di Molassana, apparentemente l’antico acquedotto sembra interrompersi tra le case: non è così, la tappa successiva sarà il ponte-sifone sul torrente Geirato che attraverseremo prima di scendere in Largo Paolo Boccardo. Una escursione semplice, priva di difficoltà, per tutte le età!

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Marco Blandino, Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

SEGUONO I DATI TECNICI E LOGISTI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario: percorso escursionistico facile

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

• Appuntamento ore 10:30 a Genova – Prato, in fondo a Via Struppa, presso il capolinea della linea AMT nr 13 (indirizzo: Piazzale Brigata Volante Severino).

• Fine gita ore 17:00 circa a Genova - Molassana, in Largo Paolo Boccardo, Giardini Giorgio Falco.

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Facile (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T - Turistico).

• Dislivello: + - 100 metri

• Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni della Guida, pranzo al sacco.

• Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.