da piuma kid blues combo acoustic sessions

Da Piuma venerdì dalle 20:30 solita formula, la pizza "imperfetta", birre artigianali, cocktails e ottima musica dal vivo con Kid Combo Blues: 2 uomini 2 strumenti (armonica e chitarra). Un unico grande cuore, una voce graffiante, un'anima dannata, questi gli ingredienti della serata.

La performance cercherà di fare rivivere le atmosfere Old suonando "in his own way" senza dimenticarsi però di quello che vuole il pubblico, il tutto suonato con anima e cuore.