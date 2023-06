Cena al Ristorante Agricuoco di Sestri Levante con vini tipici liguri

Prezzo non disponibile

Serata d'eccezione quella di venerdì 16 giugno al Ristorante Agricuoco. Nell'occasione l'Agricuoco Emanuele Revello incontra i vini di Ca du ferrà sotto il pergolato di uva americana portando in tavola alcuni piatti appositamente studiati. Davide e Giuseppe sono impegnati al recupero del Ruzzese ma non solo, infatti a fargli compagnia sono anche il Rossese Bianco, il Picabon e l’Albarola Kihlgren, varietà presenti fin dall’antichità nelle Cinque Terre e nella Riviera Ligure di Levante e in parte dimenticati.

È per questa diffusa e importante opera di riscoperta e valorizzazione della viticoltura autoctona che Davide Zoppi, titolare dell’azienda, ha ricevuto il premio di “Viticoltore Etico 2022” alla 54esima edizione di Vinitaly. “Assaggiare i loro vini è stata pura magia – rivela l' Agricuoco, che poi prosegue –quando ho incontrato in degustazione Ca du ferrà è stata un’esplosione di profumi e aromi, con un’eleganza difficile da trovare in vitigni autoctoni. Amo la loro filosofia aziendale”.

Nel corso della serata saranno in degustazione:

Luccicante, colline di Levanto Vermentino D.O.P.

Vino d’impatto, giocato sulle durezze, con grande acidità e salinità. In degustazione il 2022.

Magia di Rosa, Lig. Di Levante Rosato I.G.P.

Ottenuto da un blend di Sangiovese, Vermentino nero e Syrah.

Bonazolae, colline di Levanto Bianco D.O.P.

Vino bianco della Riviera Ligure di Levante, più precisamente della costa Bonassola, in provincia di La Spezia.

L’Intraprendente Ancora Vermentino, Bosco, Albarola. Intraprendente è un vino dolce - un passito - ottenuto secondo il metodo tradizionale ligure.

Menu della serata

Benvenuto della cucina

Luccicante, colline di Levanto Vermentino D.O.P.

Polpo

Polpo del mediterraneo, humus di ceci , olio al rosmarino

Magia di Rosa, Lig. Di Levante Rosato I.G.P.

Risotto Magia di Rosa

Riso Carnaroli della Az. Agricola Grangia (100% Carnaroli italiano ) al pomodoro, con gamberi marinati al profumo di pesche

Bonazolae, colline di Levanto Bianco D.O.P.

Baccalà

Filetto di baccalà in olio cottura , spuma di patate quarantine, salsa mediterranea

L’Intraprendente

Zabaione con cantuccini al passito