Cena al Ristorante Agricuoco di Sestri Levante con i vini di Luna Mater

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Tornano gli appuntamenti con le “nicchie” del grande gusto che hanno caratterizzato tutto l'anno dell'Agricuoco. Domenica 19 novembre (inizio alle 19:30) si terrà la prima delle proposte della nuova stagione. Si tratta di una “cena conviviale” in compagnia dei vignaioli artigianali di Luna Mater di Luni.

La scelta di ospitare Luna Mater è stata influenzata anche dal coincidente svolgimento di Wine Revolution a Sestri Levante, l'importante evento che vede protagonisti i vignaioli rivoluzionari provenienti da tutta Italia e che si svolge proprio domenica 19 e lunedì 20 novembre. I vignaioli di Luna Mater coltivano circa 2,5 ettari senza l'utilizzo di prodotti sistemici, concimi chimici e diserbanti. La loro viticoltura è indirizzata alla naturalità, cercando di permettere alle uve di esprimersi nel modo più autentico possibile. È un lavoro che si basa sulla sperimentazione e sull'approfondimento delle tecniche che valorizzano le peculiarità del territorio.

Per l'Agricuoco Emanuele Revello, ospitare i vignaioli di Luna Mater significa: “Approfondire il lavoro di questi autentici vignaioli naturali, veri interpreti di un territorio che è in grado di raccontare un viaggio epico attraverso vini profondamente territoriali come il Vermentino e l'Albarola”.

La serata si aprirà con un benvenuto della cucina e proseguirà con un menù intrigante. Si inizierà con un flan di cavolo lavagnino con salsa alla bagna caoda, accompagnato da una cialda di farina di ceci. A seguire, si sarà conquistati dal risotto allo zafferano con salsa al fondo bruno di manzo. Grande attesa anche per lo stracotto di manzo nostrano dell'azienda agricola Custu Giancu di Cichero. Infine, si concluderà con una deliziosa torta caprese con zabaione. I piatti saranno abbinati ai vini di Luna Mater, con il tocco di sorpresa dei vignaioli.

Durante la serata, si potranno degustare diversi vini, tra cui il 2020 particella in entrata (4 viti) e il Poderino alla seconda. La chiusura avverrà con il G-riserva 2021, composta da Granaccia 80% e Merlot 10%.

Info e prenotazioni:

Ristorante Agricuoco 351 8556126