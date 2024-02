“Risate al pesto” con stand up comedy alla Trattoria Barisone 1945

Un microfono, un palco, una bocca pronta a fare uscire parole e pensieri in libertà! È la stand up comedy, genere comico che ha preso piede nei primi anni del XX secolo negli States da personaggi come Lenny Bruce. In Italia di gran moda a Milano, che ne è la capitale, ma da qualche anno approdata a Genova dove finalmente trova ospitalità sul palco di Barisone 1945, in via Siracusa 2r. a Sestri Ponente.

Lo storico ristorante sestrese ormai da tempo è diventato palcoscenico per attori come Paci, Ornano, Balbontin e Di Marco ma non si vuole fermare lì. E per questo, venerdì 9 febbraio, a partire dalle 21.00, propone “Risate al pesto”. Sei aspiranti comici genovesi si alterneranno per circa un'oretta in monologhi dove proveranno a farvi ridere e/o proveranno a farvi riflettere.

“Ad esibirsi saranno, oltre al sottoscritto, Francesco Solari, Alberto Vicinelli, Lolli Bozzi, Juri Marroccu, Noemi Sanfilippo e Mario Ciranni; tutti giovani o aspiranti giovani ma già protagonisti in vari locali genovesi e non”; commenta Gabriele Giardina, il presentatore della serata, giovane a sua volta ma con una lunga gavetta alle spalle fatta di intrattenimento internazionale su navi da crociera seguita dal passaggio su palcoscenici milanesi. La serata è offerta dal ristorante Barisone alla sua clientela. Non ci saranno costi aggiuntivi per i clienti ma, semplicemente, basterà cenare e lasciarsi trasportare dalla comicità di chi li farà ridere al...pesto.

Prenotazione consigliata allo 010 6049863 o al 347 2219579.