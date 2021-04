"La risata nobile": il progetto di Sergio Maifredi e Tullio Solenghi al Duse

Dall'8 al 13 giugno al teatro Duse arriva "La risata nobile", progetto di Sergio Maifredi e Tullio Solenghi.

Sarà un viaggio nella grande letteratura da ridere: lo sguardo comico sul mondo in uno spettacolo da Aristofane ad Achille Campanile, passando per l’umorismo contemporaneo di Vaime, Benni, Villaggio.

La risata è una rivoluzione senza effetti collaterali. Ce n’è sempre bisogno: salva la vita. Ma il suo potere eversivo l’ha spesso resa ostica ai potenti. Sarà per questo che la letteratura comica è sempre stata una Cenerentola. Sergio Maifredi e Tullio Solenghi con La risata nobile vogliono restituirle la legittimità che merita e renderla principessa.

Il viaggio comincia dalla notte dei tempi: tanti hanno messo su carta la risata che rende liberi. Da Aristofane a Marziale e Catullo, passando per Cecco Angiolieri, fino a Campanile, Flaiano, Metz, Umberto Eco e a Benni, Gino e Michele, Umberto Simonetta, Vaime, Paolo Villaggio…

«Sulla scomparsa della Commedia di Aristotele, Umberto Eco ha concepito un best seller come Il nome della rosa, dove un frate è disposto a uccidere pur di evitare che si diffonda il potere incontrollabile della risata» scrive Sergio Maifredi nelle note di regia. «La vera prova per un attore è il teatro comico. Tullio Solenghi affronta la sfida con eleganza e ironia, relegandoci la risata nobile».