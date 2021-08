Riparte Electropark con Nicopolidis e “Haenyeo” di Elisa Giuliano dal vivo in Darsena

Dj set dal vivo, performance di danza e contaminazioni artistiche: ricomincia in chiave multidisciplinare Electropark, festival di musica elettronica di Genova che unisce le performing arts all’innovazione culturale. Venerdì 3 settembre (ore 18) al Mercato dei Pescatori della Darsena (Calata Simone Vignoso) la danzatrice Elisa Giuliano con “Haenyeo” e il dj Nicopolidis rialzano il sipario su “Fish&Djs”, serie di eventi che proseguirà tutti i venerdì di settembre.

Dopo i sei eventi tra giugno e luglio, riprende venerdì 3 settembre “Fish&Djs” al Mercato dei Pescatori della Darsena, in programma per tutti i venerdì del mese. «Ricominciamo in bellezza – spiega Alessandro Mazzone di Forevergreen.fm, direttore di Electropark - con l'onirica esplorazione sonora, rigorosamente in vinile e dal vivo, di Nicopolidis e con “Haenyeo”, performance di danza di Elisa Giuliano che rappresenta la storia delle Haenyeo, pescatrici dell’isola coreana di Jeju simbolo di sostenibilità, femminilità e devozione al lavoro che, dal 2016, sono parte del patrimonio culturale immateriale dell’Unesco». Haenyeo (lit. Sea Women) è stato concepito nell’ambito dell’Ocean Fellowship, il programma di ricerca di tre mesi promosso da TBA21-Academy. Utilizzando il motore di ricerca Google come strumento, sono state raccolte immagini che vengono rimesse in scena come gesto interpretativo da Elisa Giuliano e Danila Gambettola. L’obiettivo della performance è quello di mettere in discussione il modo in cui il patrimonio culturale e l’identità vengono plasmati dal pubblico, così come dalle organizzazioni istituzionali, che caricano contenuti online.

Electropark è un progetto di Forevergreen.fm, impresa culturale creativa attiva nel settore dello spettacolo dal vivo nel comparto della musica e della cultura contemporanea. È realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Fondazione Compagnia di San Paolo, del Goethe-Institut Genua e del Comune di Genova nell'ambito del bando Genova Città dei Festival. È sviluppato in collaborazione con Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, Teatro Nazionale, Teatro della Tosse, Coldiretti Pesca Liguria, Mu.MA, Associazione Promotori del Mare, Suq Festival Teatro, Associazione Sarabanda, Associazione Officine Papage, Coordinamento Liguria Rainbow, Cooperativa il Ce.STO, Cooperativa Solidarietà e Lavoro, Dice, rete SMG Sistema Musica Genova, rete Open Vicoli ed altri enti e associazioni. Electropark 2021 è sostenuto da Fondazione Cesvi in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub nell'ambito del bando Scena Unita.

