Rino Gaetano: tributo a Sestri Levante con i Capofortuna

A quarant'anni dalla prematura scomparsa di Rino Gaetano ritornano i Capofortuna a Sestri Levante al Teatro Arena Conchiglia con il tributo a Rino Gaetano, indiscusso protagonista della musica italiana.

"Le sue canzoni sono pietre miliari di denuncia sociale, satira e vita di strada interpretate in modo ironico e fiabesco. Scriveva in modo graffiante e appassionato, e non aveva paura di scagliarsi contro i “poteri forti”, fossero essi i partiti, la chiesa o la televisione. Era un visionario, come lo sono tutti i grandi artisti. Nonostante siano passati tanti anni i testi e le storie del cantautore calabrese suonano ancora attuali e sono segno di lungimiranza artistica di un genio popolare" dicono i Capofortuna.

Apertura affidata ai Figli del Negus, musicisti locali appassionati della musica di Rino.

Birre artigianali presenti all'evento grazie a Dal Mastro Birraio.

Inizio concerto ore 21.30. Biglietto 12 euro

Per questo evento serve avere il Green pass.

