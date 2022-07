Tributo a Rino Gaetano a Sestri Levante con Capofortuna, Vili Maschi e Figli del Negus

Venerdì 15 luglio 2022, alle ore 21, Rino Gaetano Tributo a Sestri Levante. L'evento si svolge all'interno del suggestivo Teatro Arena Conchiglia. Una serata dedicata al cantautore prematuramente scomparso più di quarant'anni fa. Sul palco tre band: i Capofortuna dalla Lombardia, i Vili Maschi dalle Marche e i nostrani Figli del Negus che in acustico aprono la serata.

Le sue canzoni sono pietre miliari di denuncia sociale, satira e vita di strada interpretate in modo ironico e fiabesco. Scriveva in modo graffiante e appassionato, e non aveva paura di scagliarsi contro i “poteri forti”, fossero essi i partiti, la chiesa o la televisione. Era un visionario, come lo sono tutti i grandi artisti. Nonostante siano passati tanti anni i testi e le storie del cantautore calabrese suonano ancora attuali e sono segno di lungimiranza artistica di un genio popolare.

Biglietti disponibili su EventBrite a questo link.

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-rino-gaetano-tributo-a-sestri-levante-372700125107