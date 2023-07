Rifugio Antola rock! Blue Meanies Beatles revisited in concerto

Un'occasione unica per godersi un pò di buona musica in un contesto diverso dal solito. Musica e natura si incontrano per dare l'opportunità di vivere un'esperienza indimenticabile: non puoi mancare! I Blue Meanies Beatles revisited ritornano per il secondo anno al rifugio Parco Antola, a quasi 1500m di altezza, ed avranno come palco la terrazza, dalla quale si può ammirare un panorama mozzafiato.

La vista spazia dal Lago del Brugneto subito sotto il Rifugio, poi dalla Val d'Aveto verso Est fino al mare andando verso Sud. Non mancherà lo spazio per ballare e scatenarsi felicemente accompagnati dai quattro biechi blu appassionati di Beatles e soprattutto di musica sotto ogni suo aspetto, genere, sfaccettatura! Da questa passione i quattro professionisti ci propongono originali arrangiamenti realizzati mescolando le più disparate sonorità, passando dal genere rock, al blues, al funky, bossanova senza dimenticare il reggae...non avrete il tempo di annoiarvi!

I blue Meanies sono:

Riccardo Bisesti alla chitarra

Mattia Lorenzo Pergolato alla batteria

Riccardo Sechi alla voce

Luca Dalle Saline al basso (per questo evento verrà sostituito da Francesco Bellia)

Doppio sarà lo spettacolo: alle ore 15 ed alle 19.

Si consiglia di contattare il rifugio per partecipare all'evento.

Cell 3394874872