"Riflettendo sulla sedia rossa - Un anno dopo" alla Biblioteca Benzi

Giovedì 23 novembre alle ore 15:30 si terrà nella Biblioteca Benzi la tavola rotonda “Riflettendo sulla sedia rossa – Un anno dopo”, in correlazione alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. È da sottolineare il ruolo attivo che la giornata richiama: non una generica disapprovazione, non una semplice presa di posizione, ma una scelta d’azione, che produca risultati tangibili di eliminazione del fenomeno della violenza sulle donne.

Ed è importante che la comunità culturale contribuisca attraverso opere concrete di sensibilizzazione, contribuendo a diffondere una maggiore consapevolezza sull’argomento. In Biblioteca si terrà perciò una tavola rotonda intitolata “Riflettendo sulla sedia rossa – un anno dopo”, dedicata appunto ad un primo bilancio dopo circa un anno di partecipazione al progetto delle “sedie rosse”, manufatti artistici distribuiti in vari luoghi della città, ciascuna personalizzata da artisti di fama nazionale, per rappresentare i posti vuoti lasciati dalle donne uccise da femminicidio.

Anche la Biblioteca Benzi infatti ha ricevuto in dono la sua “sedia rossa”, realizzata dall’artista Laura Minuti nell’ambito del progetto a cura di Deborah Riccelli, Gabriella De Filippis e Ivano Malcotti.

Saranno ospiti dell’evento:

Lorella Fontana Vicepresidente - Municipio VII Ponente

Michela Corronca Consigliera Pari Opportunità - Municipio VII Ponente

Linda Mantero – Presidente dell’associazione “Donne Insieme”

Elisa Frua - Commissario Polizia Locale

Fabio Drigani - Comandante Distretto VII della Polizia Locale

Deborah Alice Riccelli - Co-progettista “La sedia rossa”

Francesca Buffa - Psicologa/Criminologa

AlketaKupe e Fatima Hamidi - Operatrici del Centro Antiviolenza Mascherona

Nicola Franconieri - Istruttore di Tai Chi, Qi Gong e meditazione

Barbara Oliveri Caviglia - Presidente OEI (Ospedale Evangelico Internazionale)

Dott.ssa Marinella Fulgheri (Dirigente Medico OEI)

Modera la giornalista Chiara Manganaro.

Info e prenotazioni al n. 010 5578896 o all’email benzieventi@comune.genova.it.

In collaborazione con Associazione Donne Insieme.