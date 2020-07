Riflessioni d'estate: la mostra al Ducale

Mostra d'arte contemporanea, curata da Loredana Trestin dal 25 luglio all'8 agosto presso Palazzo Ducale a Genova.

Vernissage 25 Luglio ore 18.00

Sede espositiva: Divulgarti Eventi al Ducale – Genova Palazzo Ducale, Cortile Maggiore P.za Giacomo Matteotti, 9, 16123 Genova

Orario mostra dal martedi al sabato dalle 14.00 alle 18.00 (sabato su appuntamento)

Direzione artistica e curatela: Loredana Trestin

Assistente Curatore: Maria Cristina Bianchi

Organizzazione: Agnese Casassa, Ludovica Dagna, Elisa Gallani, Alice Giavazzi e Valentina Maggiolo

Grafica, video e web: Anna Maria Ferrari

Partecipano gli artisti:

Maria Adorelle • Paulo Amsel • Valeria Astakhova

Sylvain Boisjoly • Bhavya Dixit • Tonina Garofalo

Lorenzo Giossi • Maria Rosa Locci • Jill Hick

Gunilla Munro Gyllenspetz • Andrea Paglino • Manuela Perinu

Maria Pitkänen • Sweta Shah • So Val- Valerie Feo • Anna Vassena

Riflessioni d’estate é un gioco di parole che ha dato modo a gli artisti partecipanti a questa mostra di arte contemporanea, di esternare le proprie emozioni traslitterandole in opere d’arte.

A volte la natura e il relax aiutano a destare o a ridestare i nostri pensieri rivalutando il nostro percorso di vita, in altre circostanze é proprio l’osservazione della natura intorno a noi che coadiuva un proprio benessere, in funzione del quale siamo portati con le tecniche artistiche, a creare un frame che ci possa ricordare qualcosa che forse non si ripeterá più.