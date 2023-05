Rievocazione storica al Forte Santa Tecla

Al Forte Santa Tecla arriva un fine settimana nel segno della rievocazione storica. I gruppi metteranno in scena momenti di vita quotidiana di soldati stanziati nel forte in età napoleonica. All’inizio del XIX secolo, la città di Genova era oppressa dalle forze inglesi, russe e austriache, un’oppressione che sfociò in un assedio che strinse la città tra le montagne e il mare. Genova era vista come una testa di ponte cruciale nelle comunicazioni tra la Francia e il territorio italiano, rendendola una conquista appetibile per le altre potenze europee. Tra le truppe in difesa della città, anche un manipolo di uomini nel forte di Santa Tecla: ed è proprio la vita di questi uomini sotto assedio che sarà rievocata sabato 13 e domenica 14 maggio.

Oltre alle rievocazioni sono previste delle visite guidate che inizieranno alle 8:30 del mattino, quando si terrà la cerimonia dell’alzabandiera, e termineranno alle 21:30 con cadenza oraria. Domenica, invece, le visite si concluderanno alle 13:30.

Per prenotare una visita o ricevere ulteriori informazioni contattare i seguenti recapiti telefonici e di posta elettronica: - 393 396 3345 (tra le fasce orarie: 10/12 e 15/18) - info@retefortesantatecla.it

L’evento è patrocinato dal Comune di Genova ed è stato realizzato in collaborazione con il Municipio Bassa Val Bisagno, con la Gendarmerie imperiale, con la Rete forte Santa Tecla e con il coordinamento rievocazioni storiche.

«Il weekend che si profila a forte Santa Tecla - dicono l’assessore alle Tradizioni Paola Bordilli e il consigliere con delega ai Grandi eventi Federica Cavalleri - darà la possibilità di fare un tutto nel passato e di conoscere uno dei forti più belli della zona. Un’occasione per scoprire o riscoprire la storia della nostra città e le sue fortificazioni, della vita dei soldati ai tempi di Napoleone e di passare una giornata diversa, ma ricca. Siamo grati al Municipio che ci ha proposto di collaborare insieme alle associazioni per un evento così particolare».

«Come presidente del Municipio 3 Bassa Val Bisagno - dice Angelo Guidi - sono molto contento dell'evento della ricostruzione dell'Assedio del 1800 realizzato nel Forte di Santa Tecla da parte della Rete Forte Santa Tecla. L'impegno mio e dell'Assessore Barbara Lagomarsino, che ha fortemente voluto la sua realizzazione con la collaborazione del Comune di Genova, va nella valorizzazione del nostro territorio e delle sue bellezze per i nostri cittadini e per tutti i genovesi».