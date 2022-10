Rievocazione storica del “Circuito del Tigullio” a Santa Margherita

Ricorre proprio quest’anno il centenario del “Circuito del Tigullio”, evento motoristico dedicato alle due ruote, che andò in scena per la prima volta il 19 novembre 1922. Nei giorni di sabato 22 e domenica 23 ottobre, con quartier generale a Santa Margherita Ligure, è prevista una rievocazione storica dell’evento. Punto di riferimento sarà la banchina Uso di Mare di Sant’Erasmo, sul porto di Santa Margherita Ligure, da cui prenderà il via la rievocazione storica di domenica e dove, sin da sabato mattina, verranno allestite esposizioni e mostre, con tanto di presentazioni di volumi a tema, in programma nel pomeriggio di sabato.

L’iniziativa è promossa e organizzata da Paolo Forti e Marco Di Stefano dell’Asd Moto Club Colombo con sede a Rapallo e gode del patrocinio e del sostegno economico del Comune di Santa Margherita Ligure. «Ringraziamo gli organizzatori che hanno voluto riportare a Santa Margherita Ligure questo evento così prestigioso, proprio nell’anno in cui ne ricorre il centenario - sottolinea l’Assessore comunale allo Sport Patrizia Marchesini - Un’iniziativa all’insegna della storia e del fascino intramontabile delle due ruote, arricchita dall’elevata qualità di partecipazione dei mezzi che ne saranno protagonisti e che il pubblico, che invitiamo a partecipare, avrà sicuramente modo di apprezzare da vicino».

Appuntamento per il pubblico dalle 10 di sabato 22 ottobre, nella banchina di Sant’Erasmo, per ammirare motociclette d’epoca in esposizione sino alle 17:30. Nel pomeriggio di sabato, dalle 14, presentazione dei libri “Circuito Motociclistico del Tigullio” di Paolo Capozio, “Le Ali dell’Aquila”, storia personale e imprenditoriale di Giorgio Parodi, fondatore della Moto Guzzi, a cura di Elena Bagnasco, discendente del celebre pioniere, “Nivola’s Year 130” presentazione da parte del direttore del museo Tazio Nuvolari di Mantova dell’anniversario della nascita del celebre campione, “35 anni del Registro Storico Fmi” presentazione del libro e dell’evento della Federazione Motociclistica Italiana a cura del vicepresidente della Fmi Rocco Lopardo e il talk show “100 anni di storia del motociclismo”.

Domenica 23 ottobre le esposizioni riapriranno alle 10, per chiudersi nuovamente alle 17:30, mentre alle 11 partirà la rievocazione storica del “Circuito del Tigullio”: tre giri, per un totale di 35 km, sullo storico tracciato compreso tra Santa Margherita Ligure, San Lorenzo della Costa, Rapallo e San Michele di Pagana, con arrivo a Santa Margherita Ligure. Alle 12:30 partirà il Gran Prix Colombo “Miti a due ruote”, lungo lo stesso percorso. Alle 14 trasferimento in battello a Portofino ad attendere l’arrivo della “Passerella delle Regine”, con visita al museo Achille Varzi, allestito al Teatrino, e all’esposizione “Le Pioniere”, in Piazzetta.

La “Passerella delle Regine” scatterà alle 14:30, in direzione Portofino, sino alla Piazzetta. Rientro previsto in battello alle 17.

In passato il “Circuito del Tigullio” ha avuto per protagonisti personaggi del calibro di Tazio Nuvolari, Mario e Pietro Ghersi, Achille Varzi, Omobono Tenni, Edoardo Self e Tonino Benelli, a bordo di marchi leggendari quali Ariel, Benelli, Frera, Harley Davidson, Moto Guzzi, Norton e Sunbeam.