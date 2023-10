“Ridi pagliaccio”: il compositore Fabrizio Lamberti racconta 12 storie di musica al Sipario Strappato

Sabato 21 ottobre alle 21, presso il teatro Il Sipario Strappato di Arenzano (via Marconi 165) Fabrizio Lamberti porta in scena “Ridi pagliaccio – 12 storie tristi”. In un’ora e mezza di concerto-spettacolo Lamberti racconta, spiega, diverte, affascina come un navigato storyteller, senza far mai dimenticare, però, di essere un grande musicista e compositore. Le 12 storie (tristi, ma non troppo) altro non sono che il racconto di una serie di disastri e imprevisti esilaranti avvenuti sui palchi nobili di tutto il mondo.

Il testo dello show è una raccolta di fatti di cronaca realmente accaduti, condito da considerazioni e commenti impostati come “discorsi da bar” in cui il narratore diventa sia un professore ideale sia il compagno di banco che tutti avrebbero voluto avere. Insomma, il variegato mondo dell’opera lirica e il suo “dietro le quinte” disegnano un universo insospettabilmente divertente. Quella di Lamberti è una spassosa lectio brevis in bilico tra il mondo del melodramma e quello del pop-rock, ma anche l’occasione per apprezzare i virtuosismi del protagonista, frutto di quasi quarant’anni di onorata carriera sui tasti bianchi e neri di un pianoforte. Testo e musiche di Fabrizio Lamberti, video grafiche di Bruno Desole.

Il biglietto costa 15 euro, ridotto 12 euro. Sono studiati abbonamenti per pacchetti da 20, 10 o 5 spettacoli.

Info e prenotazioni: 3396539121