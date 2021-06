"Ridere d'agosto 2021": 19 spettacoli tra Villa Imperiale e il Porto Antico per la rassegna estiva del teatro Garage

Dal primo luglio al 4 agosto tornano a Genova gli appuntamenti del festival “Ridere d’agosto ma anche prima”, la tradizionale rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage che quest’anno arriva alla trentunesima edizione.

Diciannove gli appuntamenti in programma tra comicità, musica, show per famiglie e improvvisazione, che, come da tradizione, si dividono tra i palchi del Porto Antico e Villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso. Tra i principali protagonisti della rassegna i Bruciabaracche, il gruppo di comici liguri di grande successo che ormai rappresenta un appuntamento fisso dell’estate genovese, Drusilla Foer, personaggio iconico nato dalla fantasia di Gianluca Gori e diventato star del web con i sui interventi ironici e intelligenti, e Paolo Conticini, attore toscano che il grande pubblico conosce per le molte fiction di successo fra cui “Provaci ancora prof”.

«In un anno particolare e complicato per il settore del teatro e degli spettacoli dal vivo, torniamo sul palco per regalare una risata e un momento di spensieratezza – racconta Daniela Deplano, presidente del Teatro Garage – Nonostante le difficoltà, vogliamo celebrare i trentuno anni di esistenza di “Ridere d’agosto ma anche prima” con grandi ospiti e 19 serate di spettacolo, 14 a Villa Imperiale, di cui 3 per bambini, e 5 al Porto Antico. Tutti gli appuntamenti, naturalmente, osserveranno le vigenti norme anti-Covid19». La rassegna, per la prima estate, è orfana dello storico direttore artistico Lorenzo Costa, fondatore e, per quarant’anni, anima del Teatro Garage. «Tante cose sono cambiate dalla scorsa edizione di “Ridere d’agosto”: ci siamo dovuti abituare all’assenza di Lorenzo, il cuore pulsante del nostro teatro e del nostro festival, e abbiamo dovuto fare i conti con una stagione teatrale mai partita e un anno di grandi difficoltà. Ma, nonostante questo, la voglia di tornare a sorridere insieme al nostro pubblico, che ci ha sempre dimostrato affetto e fedeltà, è tanta».

Porto Antico

Tornano gli spettacoli all’Arena del Mare, la prestigiosa location del Porto Antico che giovedì 8 luglio alle 21.30 ospita lo show dei Bruciabaracche, protagonisti fissi della rassegna e delle estati genovesi. La formazione di comici liguri torna sul palco con lo spettacolo "Resurrection", una vera e propria “resurrezione” artistica dopo il lungo periodo di stop degli spettacoli e un grande ritorno a esibirsi con il gruppo di comici al completo. Capaci di divertire e divertirsi assieme ogni volta con energia diversa e sempre con un immutato affiatamento, Andrea Possa, Marco Rinaldi, Daniele Ronchetti, Antonio Ornano, Enzo Paci, Andrea Carlini, Andrea Di Marco e Daniele Raco tornano sul palco che li ha visti in passato protagonisti indiscussi del cabaret estivo.

Giovedì 15 luglio, alle 21.30, in Piazza delle Feste è in programma il nuovo show del comico genovese Andrea Di Marco “Stonato!”, uno spettacolo tra musica e parole in cui il leader del surreale Movimento Estremista Ligure alterna monologhi a canzoni e racconta con ironia i cliché delle diverse generazioni.

Giovedì 22 luglio, sempre alle 21.30, all’Arena del Mare è ospite Paolo Conticini, il famoso attore televisivo toscano protagonista di tante fiction di successo, che porta a Genova lo spettacolo “La prima volta”. Uno show in cui l’attore racconta e canta un po’ di sé: la famiglia, gli studi, i suoi primi lavori, l’incontro con Christian De Sica, ma anche le sue insicurezze e fragilità. Un breve e ironico bilancio di un uomo che a cinquant’anni sceglie con coraggio di condividere le sue esperienze, i suoi errori e gioca a fare progetti per il futuro, perché consapevole che nella vita niente è facile ma nulla è impossibile.

Il programma prosegue con Drusilla Foer e il suo spettacolo “Eleganzissima”, in programma all’Arena del Mare mercoledì 28 luglio alle 21.30. L’iconico personaggio nato dalla fantasia dell’attore Gianluca Gori, grazie ai suoi interventi ironici e intelligenti, è diventato presto fenomeno del web per poi passare alla televisione e partecipare a programmi tv di successo come “X Factor” e “Ciao maschio”. In questo spettacolo, racconta con humour tagliente e commovente malinconia, aneddoti e ricordi intensi della sua vita straordinaria, vissuta fra la Toscana, Cuba, l'America e l'Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Essenziali al racconto sono le canzoni, legate a quei momenti di vita, che Drusilla interpreta con maestria e intensità. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà così poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente.

Gli spettacoli di “Ridere d’agosto ma anche prima” al Porto Antico si concludono domenica 1 agosto alle 21.30 in Piazza delle Feste con lo spettacolo di beneficenza Doc in Concerto, in cui il gruppo Direzione Ostinata e Contraria propone un concerto ricco e variegato, un viaggio musicale che si ripete sempre diverso ogni estate, il cui incasso è devoluto interamente all’Associazione Gigi Ghirotti.

Villa Imperiale

Sede della prima edizione della rassegna esattamente trentuno anni fa, Villa Imperiale è il cuore del festival estivo del Teatro Garage. Come di consueto, il programma degli spettacoli va dalla commedia più tradizionale al più puro cabaret, dal teatro di improvvisazione e dialettale, fino agli spettacoli dedicati ai bambini e alle famiglie del ciclo “Ti racconto una fiaba d’estate”.

A inaugurare la nuova edizione di “Ridere d’agosto ma anche prima” giovedì 1 luglio, alle ore 21.30, è lo spettacolo di Carlo Cicala “Final…mente”, uno show in cui l’umorismo si sposa con l’affascinante mondo della magia e del mentalismo.

Gli spettacoli proseguono sabato 3 luglio alle 21 con l’appuntamento per bambini “Fantasmi a teatro” della Compagnia Liberitutti, con Fiorella Colombo e Fabrizio Marchesano, una storia di fantasmi che narra fatti accaduti realmente nella Genova antica, e lunedì 5 luglio alle 21.30 con “L’ispettore Drake e il delitto perfeTo”, di David Tristram con regia di Paolo Pignero, in cui la Compagnia dell’Albicocca cercherà di risolvere un misterioso delitto.

Martedì 6 luglio, sempre alle 21.30, Gli Amici di Jacky portano in scena “Cantastorie” di Daniela Nugnes con regia di Paolo Pignero, uno spettacolo tra musica, danza e teatro per accompagnare il pubblico alla scoperta della storia del mondo e del vissuto personale.

Gli appuntamenti a Villa Imperiale proseguono venerdì 9 luglio alle 21 con lo spettacolo per bambini a cura di Lunaria Teatro e regia di Daniela Ardini “Pinocchio, una fiaba sonora”, in cui l’attore Andrea Benfante propone un tuffo nel passato con la messa in scena dei celebri personaggi e dell’incantevole ambiente della storia di Pinocchio.

Martedì 13 luglio, alle 21.30, va in scena “Ospiti” della compagnia Il Crocogufo, uno spettacolo di Angelo Longoni con regia di Angelo Formato in cui tre vite si intrecciano in un susseguirsi di situazioni divertenti che sfociano in una riflessione sulla paura dell’amore.

Sabato 17 luglio, alle 21, la rassegna per bambini “Ti racconto una fiaba d’estate” propone lo spettacolo ispirato alla celebre fiaba della tradizione russa “Il pesciolino d’oro”, di e con Fiorella Colombo e Giuseppe Pellegrini, portato in scena dalla compagnia Liberitutti.

Il programma continua martedì 20 luglio con il doppio appuntamento con il teatro d’improvvisazione di Maniman Teatro alle 20.30 con lo spettacolo “Gladiators” e alle 22 con “In3cci”, in cui verrà coinvolto attivamente il pubblico che, dalla platea, offrirà spunti agli attori.

Venerdì 23 luglio, alle 21.30, la Compagnia San Fruttuoso propone lo spettacolo dialettale “Inamoâse a setànt’ànni” di Giancarlo Migliorini con regia di Claudio Pellegrino, una commedia in genovese sulle ipocrisie della società verso la vita sentimentale e sessuale della terza età.

Giovedì 29 luglio, sempre alle 21.30, grande appuntamento con la comicità con il nuovo spettacolo di Daniele Raco “All you can hit”, uno show pensato, scritto e portato in scena durante il lockdown che mostra come la risata sia l’arma e il rimedio migliore per affrontare le difficoltà.

Gli appuntamenti proseguono sabato 31 luglio, alle 21.30, con lo spettacolo di Fabio Fiori “Ti mando un vocale che faccio prima”, in cui si riflette sulla vita, sulle relazioni e sul rapporto dell’uomo con la tecnologia, senza dimenticare diverse situazioni “al limite dell’incredibile”.

Lunedì 2 agosto, alle 21.30, Alessandra Frabetti e Luciana Lanzarotti portano in scena “Etti e Otti: ora che stiamo per morire”, un divertente esperimento nato online durante la quarantena che viene proposto eccezionalmente sul palco di “Ridere d’agosto”, in cui le due attrici mettono in scena il loro rapporto conflittuale, divertente e giocoso.

Martedì 3 agosto sul palco di Villa Imperiale tornano gli attori di Maniman Teatro con un doppio appuntamento: alle 20.30 una “Jam session di improvvisazione teatrale” e alle 22 “Luisa”. La serata finale di “Ridere d’agosto ma anche prima” è in programma mercoledì 4 agosto, alle 21.30, con lo spettacolo di Altea Teatro “Soppressi viaggiatori” di e con Alessandro Mancuso e Gino Versetti, in cui, fra dialoghi e canzoni, i protagonisti saranno i viaggi.

A margine della rassegna, come di consueto negli ultimi anni, si rinnova l’appuntamento con i Campus teatrali, ovvero settimane didattiche di attività ludico-ricreativa rivolte ai bimbi dai 7 ai 12 anni che si svolgono principalmente nel parco di Villa Imperiale e poi in altre zone verdi della città.

“Ridere d’agosto ma anche prima” si avvale del patrocinio oneroso del Municipio bassa Val Bisagno, in attesa dell’esito delle domande di contributo inoltrate a Regione Liguria e Comune di Genova.

Biglietti

Le prevendite per gli spettacoli sono acquistabili all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14.00-18.00 venerdì ore 10.00-14.00 (via A. Repetto 18 r. canc., telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it); all’ufficio IAT Garibaldi (via Garibaldi, 12r, telefono 010 5572903, mail info@visitgenoa.it) da lunedì a domenica h. 9.00 - 18.20; all’ufficio IAT Porto Antico Ponte Spinola (accanto biglietteria Acquario).

Nelle sere di spettacolo le biglietterie aprono presso le aree di spettacolo a partire dalle 20 (20 luglio e 3 agosto a partire dalle 19.30). Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.