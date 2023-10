Ricordando Giorgio Gaber a 20 anni dalla sua scomparsa è uno spettacolo costruito ed interpretato dal maestro Elio Giuliani, compositore, cantante e pianista che vanta oltre 50 anni di esperienza musicale. Saliranno sul palco anche i maestri Luciano Minetti alla batteria, Luciano Barbarotta alla tromba e tastiere, Alessio Reale al basso e chitarra.

Una serata tutta su Gaber" un viaggio tra testi e brani del "teatro canzone" di Giorgio Gaber e Sandro Luporini, alla riscoperta dello sguardo disincantato e ironico del cantautore milanese, mai come adesso così contemporaneo e mai come ora - purtroppo - così ignoto alle nuove generazioni.

Provare per credere, non ne uscirete soddisfatti e divertiti.