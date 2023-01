Giornate di studio per "ricerca-creazione": rinnovare le forme della conoscenza

Da circa vent'anni, con il nome di "ricerca-creazione", è nato un movimento che si è diffuso in circuiti accademici in Canada, negli Stati Uniti e in Francia. Con questo termine si designano pratiche che mirano a decompartimentalizzare le arti e le scienze al fine di rinnovare le forme della conoscenza, di pensare in azione, di produrre nuove maniere di apprendere le realtà sociali, di rendere visibili i problemi pubblici e di costruire altre forme di vita.

Queste pratiche privilegiano le attività di indagine, osservazione, ricerca basate su dispositivi artistici che spostano le prospettive e ci inducono a vedere diversamente ciò che a volte abbiamo davanti a noi senza accorgercene, o che ci permettono di sperimentare altri modi di fare e di vivere insieme.

Le pratiche della ricerca creazione si concretizzano sia in attività di ricerca nelle accademie artistiche, ma anche nelle università o in residenze artistiche o in generale, in spazi culturali. Possono essere attività individuali o di gruppo, più o meno radicate nelle istituzioni. Queste pratiche contribuiscono non solo all'osservazione e alla valutazione della realtà, ma anche alla creazione di valori.

La ricerca-creazione si basa sul principio che la ricerca può rinnovare i suoi metodi, gli strumenti e i concetti lavorando a stretto contatto con le pratiche artistiche. Un punto di partenza è l'idea che sono le forme a creare i valori, dato che i valori non possono essere decretati a priori. Le pratiche artistiche diventano così le alleate del ricercatore che, attraverso di esse, cerca di spostare, comprendere, modificare le strutture relazionali sottese alla costruzione dei valori su cui si basano i nostri modi di esistere.

La giornata di studio franco-italiana scommette che queste pratiche che diffonderanno nel mondo e in Italia, generando saperi e forme di vita alternative, non rivendicando necessariamente il nome di ricerca creazione, ma prendendone la forma.

Si tratterà di far incontrare alcuni dei protagonisti di queste diverse realtà e dei vari modi di denominarle. L’osservazione delle diverse pratiche permetterà di interrogarci su come si articola la ricerca e creazione.

Si cercherà di riflettere insieme: sulle forme di teorizzazione che potrebbero arricchire la nozione di ricerca-creazione;

su quale impulso dare e quali forme di collaborazione immaginare per sviluppare virtuosamente queste pratiche oltre i confini accademici e nazionali.

Uno degli obiettivi di questa riflessione sarà anche di far uscire questa nozione non solo dall'ambito accademico da cui trae origine, ma anche dalla logica economica della strumentalizzazione da cui deve emanciparsi per rinnovare le proprie problematiche e le modalità di convivenza.