Dalla ricerca di base ad una startup per curare il sistema nervoso centrale: una strada lunga e tortuosa

Martedì 23 aprile alle ore 18:15, alla Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), prosegue il ciclo di conferenze a tema scientifico intitolato "Il Baule di Newton" e curato da Alberto Diaspro. Titolo del nuovo incontro sarà "Dalla ricerca di base ad una startup per farmaci per il sistema nervoso centrale: una strada lunga e tortuosa", con Laura Cancedda.

L’incontro è gratuito e potrà essere seguito in diretta Zoom, credenziali e maggiori informazioni disponibili sul sito www.societaletturescientifiche.it

Laura Cancedda racconterà la lunga e tortuosa strada che ha portato dalla ricerca di base, compiuta per puro desiderio della conoscenza, sullo sviluppo del cervello in condizioni fisiologiche, ad una startup innovativa che ha come scopo quello di sviluppare farmaci per malattie del sistema nervoso centrale e che potrebbe avere la possibilità di influire positivamente sulla vita dei pazienti.

Laura Cancedda ha conseguito laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche presso l’Università di Genova ed il dottorato di ricerca in neurofisiologia presso la Scuola Normale Superiore di Pisa. Ha svolto il suo post-dottorato presso l'Università di Berkeley, in California. Nel 2006 è entrata a far parte dell'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) come principal investigator del laboratorio di Neurosviluppo e malattie del neurosviluppo. Dal 2016 al 2021 è stata anche ricercatrice presso l'Istituto Telethon Dulbecco ed è alumna della rete di eccellenza FENS KAVLI. Nel 2016 ha ricevuto una sovvenzione Consolidator dall'ERC. Nel 2022 ha fondato la startup IAMA Therapeutics.

Alberto Diaspro è professore ordinario di fisica applicata al Dipartimento di Fisica dell’Università di Genova, accademico dell’Accademia Ligure di Scienze e Lettere, associato all’Istituto di Biofisica del CNR, direttore scientifico di Nanoscopy e Nikon Center all’IIT. Ha pubblicato oltre 400 articoli scientifici. Si occupa di nanoscopia ottica e biofisica alla nanoscala. Ha ricevuto l’Emily M. Gray Award dalla Biophysical Society e il premio per la comunicazione scientifica della SIF. Nel 2020 ha pubblicato "Quello che gli occhi non vedono" con Hoepli. Diaspro è Presidente della Società Italiana di Biofisica Pura e Applicata, SIBPA e nel 2022 ha ricevuto il premio internazionale Gregorio Weber Award per l’eccellenza in studi riguardanti la fluorescenza.