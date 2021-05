Riapre la mostra "Edipo - Io contagio" a Palazzo Ducale

Dopo il grande successo dei mesi scorsi, da venerdì 7 a domenica 30 maggio "Edipo: io contagio" torna ad essere visitabile in una nuova location.

Il Teatro Nazionale di Genova e la Fondazione per la Cultura Palazzo Ducale, hanno così deciso di riallestire la mostra performativa ideata da Davide Livermore in un altro spazio suggestivo, la Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale.

"Edipo: io contagio" resterà aperta fino a domenica 30 maggio.

L’ingresso è gratuito ma è necessaria la prenotazione sul sito del Teatro Nazionale di Genova. Chi non avesse la possibilità di prenotare online può contattare il numero 010 53421 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 13. Il pubblico avrà accesso in piccoli gruppi (max 10 persone per volta) secondo un protocollo che garantisce la sicurezza dei visitatori, dello staff e degli artisti coinvolti.

Teatro, arte contemporanea e conturbanti sonorità elettroniche sono gli elementi cardine di questa mostra performativa con il quale Davide Livermore, direttore del Teatro Nazionale di Genova, intende riaffermare la centralità della cultura in tempo di crisi e riflettere sull’attuale condizione della nostra società tormentata dalla pandemia proprio come la Tebe cantata da Sofocle. Un parallelismo che rende inevitabile l’immedesimazione suscitata anche dalle parole del primo atto dell’Edipo Re, recitate da attori e performer “imprigionati” dentro a teche trasparenti, circondati da elementi scenografici spettacolari, provenienti da opere del Teatro alla Scala. Uno specchio impietoso che, mostrando la comunità tebana che si interroga sulle responsabilità dell’uomo nel disastro, suggerisce al visitatore un momento di riflessione e un potente percorso catartico.