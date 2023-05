“Ri-MugugnAmo in Quartiere” a Cogoleto: street food, birra artigianale e la comicità di Andrea Di Marco

Dopo il grande successo riscosso dalla prima edizione, torna l’attesissima festa “Ri-MugugnAmo in Quartiere”, sabato 10 giugno 2023 presso il quartiere di Capieso, Cogoleto. L’evento, fortemente voluto e organizzato dal Comitato di Quartiere Capieso con la compartecipazione del Comune di Cogoleto, prevederà una serata spensierata di aggregazione tra buon cibo e buon bere con l’apertura di stand enogastronomici alle ore 19.

Sarà un’occasione unica per gustare le birre artigianali del Birrificio Savona, assaggiare la focaccia e i prodotti dolciari del Forno Fratelli Bolla, proseguire con un bel fritto di acciughe e panissa di Spizzo Chef Lab oppure con un succulento panino con la salsiccia della Croce D'Oro Sciarborasca, rinfrescarsi con i gin de I Fratelli Beccaro e terminare in dolcezza con il meraviglioso gelato di Romeo Viganotti. L’intento dell’organizzazione è stato proprio quello di porre attenzione e spazio alle materie prime e alle eccellenze del territorio ligure in una filosofia che guarda, rispetta e collabora con i produttori e le realtà locali.

Alle 21 circa, lo spettacolo del comico Andrea Di Marco, che canta, suona, a volte prova a ballare, ma soprattutto fa ridere. Il suo spettacolo è soprattutto energia, è un musical, è un continuo gioco che usa la musica come materia prima. Andrea prende le canzoni, le strappa, le stropiccia e le incasina come fa un bambino con il pongo. Durante lo spettacolo ci si trova a cantare come davanti ad un falò in una sera d’estate… alcuni intonano il ritornello, alcuni se la ridono, c’è chi si abbraccia, c’è addirittura chi limona. A volte si intrufolano nello spettacolo personaggi di dubbia moralità come Don Giorgione, parroco ignorante in materia religiosa (anzi, ignorante in generale) ma molto ferrato in questione di marketing, e un sedicente cantautore dal nome Giuseppe Povia. Questo è lo spettacolo di Andrea Di Marco, forse non si capisce, meglio vederlo!

Ma non mancheranno sorprese e novità, grazie alla speciale presenza di Ladi Tolemaide – da Ciao Darwin, fortemente voluta dall’organizzazione per sensibilizzare il pubblico sui valori della solidarietà e dell’inclusione, sviluppando empatia verso gli altri.

La serata è gratuita con prenotazione obbligatoria, posti a sedere fino ad esaurimento, via mail a info@comitatocapieso.it, indicando NOME, COGNOME, RESIDENZA e N. CELLULARE e non sarebbe stata possibile senza il supporto di partner tecnici come POMO Pizzeria Ristorante Cogoleto, Croce Rossa di Cogoleto, Circolo ARCI Mario Merlo e Radio Babboleo.

Capieso, per chi non lo sapesse, è un piccolo quartiere residenziale a neanche 1 km dalla Chiesa di Cogoleto e dispone di poche aree parcheggio, pertanto, il Comitato, per evitare “mugugni” consiglia di raggiungere Piazza Nicolò Luigi Poggi a piedi, in bici, in motorino o con il SERVIZIO NAVETTA GRATUITA dalla Stazione di Cogoleto (lato Croce Rossa) che opererà dalle ore 18:30 alle 21 e dalle 22:30 alle 23:30.

Il Comitato, sorto spontaneamente, non ha scopo di lucro, è democratico, apartitico e aconfessionale; il suo scopo è quello di promuovere il miglioramento della qualità della vita degli abitanti del quartiere, in particolare per la salvaguardia e monitoraggio degli aspetti urbanistico, igienici ed ambientali.

La manifestazione si inserisce in un denso calendario di attività che il Direttivo ha messo in opera per migliorare lo sviluppo culturale, l’integrazione sociale e per contribuire alla diffusione tra i cittadini di una sempre maggiore sensibilità e partecipazione alla vita sociale attraverso incontri, conferenze, feste con il coinvolgimento diretto della popolazione ad una vita collettiva aggregativa e sta facendo parlare di sé per le azioni virtuose che sta generando.