Ri-jeans, laboratorio per famiglie con merenda a base di granita blu

Ri-jeans è un laboratorio per famiglie: si possono scoprire i Teli della Passione e cimentarsi con il riciclo creativo del tessuto più famoso al mondo. A finire, merenda con granita blu.

Ma quanto si può andare indietro nella storia del jeans? Cercando nel passato di Genova, potremmo scoprire che vi si producevano tessuti che possono essere considerati come degli antenati dell’odierna stoffa jeans, che poi dalla città prenderà il nome. Un esempio? Nel Museo Diocesano, si conservano i celebri Teli della Passione, grandi teli tinti in indaco realizzati nel Cinquecento e utilizzati per raccontare, per immagini, le storie degli ultimi giorni di Gesù: un’opera affascinante che non manca mai di emozionare grandi e piccoli.

E dopo averli scoperti, carichi di energia, si creeranno insieme delle immagini con stoffa jeans di tutte le tinte, scegliendo fra tanti soggetti di monumenti della nostra amata città. Infine, per concludere in bellezza l'esperienza, si degusterà un'originale granita blu.

Costo € 12 bambini, € 4 adulti. Solo su prenotazione. Necessità di green pass e mascherina al chiuso. Info e prenotazioni +39 010 2091863 – prenotazioni.festigium@gmail.com

Dress code: vestiti o accessori in jeans.

