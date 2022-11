"Rhapsody in blue", mostra personale di Tüzün a Palazzo Stella

Sabato 12 novembre 2022 si apre, nelle suggestive sale di Palazzo Stella a Genova, la mostra personale di Tüzün “Rhapsody in blue” a cura di Flavia Motolese. La mostra resterà aperta fino al 26 novembre 2022 con orario dal martedì al venerdì 9:30–13/15–19, il sabato 15–19.

“Il volto è il teatro dell’uomo. Lì è il più nudo e il più mascherato” ha affermato lo scrittore e critico francese Roger Judrin.

Potrebbe essere racchiusa in queste parole l’essenza del lavoro di Tüzün (nome d’arte di Claudia Steger): la sua pittura declina il ritratto attraverso una serie di volti femminili di ieratica e ancestrale bellezza.

La riduzione dei tratti, la struttura del volto definita da linee di forza e dall’accostamento di campiture cromatiche e ombreggiature concorrono a fare in modo che l’immagine sembri comporsi, scomporsi e ricomporsi in enigmatiche espressioni. Parte importante della sua iconografia si basa sul valore epidermico del colore, delle superfici mai omogenee che, lavorate con segni grafici, incisioni e abrasioni, diventano una struttura narrativa complessa che si sovrappone a quella figurativa. La compresenza di elementi ascrivibili a linguaggi diversi definisce motivi di piani tendenti alla pittura astratta in cui ogni campitura ha un’intrinseca qualità espressiva. Una cromia giocata sulle gradazioni di azzurro, ocra, bianco e il segno del carboncino lasciato visibile trasmettono l’energia del fare artistico, segnando morfologicamente la figura.

Non vi è profondità nello spazio rappresentato, ma un’integrazione bidimensionale tra le forme e lo sfondo. Contraddistinti da poche linee precise e nette, i disegni risultano essenziali ma compiuti, evocando la sensazione di una presenza concreta. Le forme, dense e quasi scultoree, caratterizzano la sua pittura, assorbendo molti aspetti dell’arte primitiva. Le soluzioni formali di Tüzün, lo stile essenziale e introspettivo collocano i suoi dipinti al conine tra i piani fenomenologico ed ermeneutico: questi volti non descrivono la realtà, ma si pongono come limine tra interiorità ed esteriorità. L’artista è capace di restituire, attraverso il proprio tratto, la forza e l’eleganza della figura femminile. L’utilizzo predominante delle tonalità di azzurro denota la valenza psicologica e intima del ritratto: non si tratta di trascrivere una fisionomia, quanto un tratto caratteriale, uno stato d’animo. Un elemento primigenio dell’essere donna che infonde a questi visi la capacità e la potenzialità di diventare senso comune.

Come suggerisce il titolo di molte opere “Rhapsody in Blue”, omaggio a Gershwin, i ritratti di Tüzün sono una perfetta amalgama visiva tra elementi classici e modulazioni astratte, vivacità ritmica del segno e percezione di una velata malinconia, tra purezza formale nel modellato e vigore espressivo del tratto. Il dipinto, più che simulacro del reale, traduce così la fisionomia psicologica in una sorta di maschera, caricandosi di valori spirituali e simbolici.