I Reunion tornano al Count Basie

I Reunion tornano a suonare a Genova. Serata a ‘tutto Beatles e rock’n’roll ’ al Count Basie.

Breve storia dei Reunion - Erano gli inizi degli anni '60 e, a Liverpool, quattro ragazzi decisero che la storia della musica mondiale sarebbe cambiata per sempre. Erano i BEATLES, il più grande gruppo musicale di tutti i tempi che in poco più di 8 anni ha segnato un'epoca, non solo nella musica, ma anche nel costume e nella moda. Da Love me do a Let it be, i Beatles sono riusciti a diventare il gruppo più importante ed influente del ventesimo secolo.

E proprio per rendere omaggio a queste intramontabili icone della musica, quattro ragazzi di Genova, nel 1982, decisero di creare la prima Beatles Cover Band Italiana: i REUNION. L'intento era quello di raccontare la fantastica storia dei BEATLES attraverso la loro splendida musica, ma senza l'utilizzo di orpelli, fronzoli e travestimenti che con il tempo avrebbero potuto apparire un po' patetici. Dai loro primi successi (TWIST AND SHOUT, SHE LOVES YOU, PLEASE PLEASE ME.....), fino ad arrivare ai veri e propri classici della musica (YESTERDAY, IMAGINE, LET IT BE, HEY JUDE.....), passando attraverso alcuni tra i brani più significativi della storia del Rock N’Roll.