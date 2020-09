Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di GenovaToday

Venerdì 4 settembre, alle ore 18, presso l'auditorium del Centro Civico Buranello (via Nicolò Daste 8/A Genova), si tiene un incontro su networking e cultura dal titolo "Una rete di associazioni per Sampierdarena", per parlare delle “idee per migliorare il quartiere creando un modello di sviluppo per la cultura".

All'evento parteciperanno Lorenzo Pasi, segretario "Provide - Giovani per Genova Aps", Daniele Lavezzo per "Un Nuovo km 0,500 Aps", Giulia Pusceddu per "Isa - Ianua Studenti Alumni" ed un delegato di "Caffè Lanterna Aps". A concludere l’incontro, la presentazione di un modello di networking a tavolo tematico periodico.

“L'evento ha come scopo principale quello di presentare la nostra associazione. ‘Provide - Giovani per Genova Aps’ nasce con l'intento di creare nuovi spazi dedicati alla cultura e ai giovani all'interno del tessuto urbano genovese, concentrandosi in particolare sulle periferie che più hanno bisogno di interventi di rilancio. Avendo scelto come punto di partenza delle nostre attività il quartiere di Sampierdarena, presenteremo questo venerdì la nostra idea per attivare all'interno del Centro Civico Buranello una rete di associazioni, con lo scopo di utilizzare questo coordinamento per organizzare eventi multitematici e raggiungere la maggiore platea possibile di cittadini interessati. Siamo convinti che Sampierdarena abbia delle enormi potenzialità da offrire e speriamo che il contributo di un'associazione di giovani come la nostra possa essere la scintilla necessaria a metterle finalmente in moto”, spiega il segretario di "Provide - Giovani per Genova Aps", Lorenzo Pasi.

