"ReSisters!": alla Claque serata a sostegno del Centro Antiviolenza Mascherona

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Mercoledì 24 novembre alle ore 20,30, alla Claque di vico San Donato, arriva "ReSisters", serata a sostegno del Centro Antiviolenza Mascherona, a cura di Lilith Festival & Label e in collaborazione con CFA, Tecniche di Scena, LaClaque, Pepita Ramone, Cooperativa Il Cerchio delle Relazioni, Riot.Coop, Sestiere del Molo.

Ingresso a offerta libera con green pass, sino ad esaurimento posti, gradita la prenotazione.

Gli incassi della serata saranno interamente devoluti al Centro Antiviolenza Mascherona.

Nell'ambito delle numerose iniziative culturali, sociali e di sensibilizzazione proposte dagli Enti aderenti al Patto di Sussidiarietà per il Nuovo Sestiere del Molo in occasione della Giornata Mondiale Contro La Violenza Sulle Donne, e raggruppate sotto il nome "ReSisters", si terrà mercoledì 24 novembre alla Claque di via San Donato l'omonima serata di teatro, musica, arte a sostegno del Centro Antiviolenza Mascherona, a cura di Lilith Festival & Label.

Spettacolo "Donne Coraggiose"

Il programma prevede alle 20.30 lo spettacolo "Donne Coraggiose" con le allieve del Centro di Formazione Artistica di Luca Bizzarri, e la regia di Cecilia Vecchio. Marie Curie, Teresa Vergalli, Lady Diana, Malala Yousafzai, Frida Kahlo, Emmeline Pankurst, Alda Merini: sono alcune delle donne a cui queste giovani attrici dirette da Cecilia Vecchio hanno voluto rendere omaggio, donne che hanno usato la propria intelligenza, il proprio coraggio, la propria sensibilità e le proprie conoscenze per rinnovare il mondo, per cambiare le cose, per ribaltare idee e stereotipi.

Concerto di Yalda

Seguirà alle 22 il concerto di Yalda, uno dei più interessanti progetti musicali della scena cittadina. Yalda è un duo nato a Genova nel 2019, formato da Lalè e Berna. La musica è una contaminazione di ritmi industriali, ambient-noise-dark e lirica in lingua farsi. Nel 2021 il live “Badam Zamini” esce per Taxidriver Records su cassetta. Nei primi mesi del 2022 è prevista l’uscita del primo album in studio.

Mostra

Nel foyer de LaClaque farà tappa per la serata la mostra itinerante “Profonda pelle” di Danila Riedo a cura di Pepita Ramone.

Non mancheranno interventi, approfondimenti e una sorpresa top secret.

La raccolta fondi a favore del Centro Antiviolenza Mascherona andrà a sostenere in particolare il Progetto “Donne e lavoro” che prevede l'attivazione di borse lavoro, con l’obiettivo di supportare percorsi di autonomia attraverso l’attivazione di tirocini finanziati e così di aumentare l’occupabilità e favorire l’inserimento lavorativo di donne inserite in un percorso di uscita dalla violenza di genere.

Il Centro Antiviolenza Mascherona ha deciso di dedicare anche l'agenda 2022 al tema "Donne e Lavoro" per raccontare come questo legame sia centrale nella vita di ognuna di noi.