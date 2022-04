"La Resistenza è viva, viva la Resistenza" tra fumetto e letteratura

Il 30 aprile e il 14 maggio a Genova si terrà un ciclo di incontri sul tema della Resistenza tra fumetto e letteratura: quella del passato per affermare i valori dell’antifascismo e della lotta partigiana, quella del presente per dare voce a chi ancora oggi lotta e resiste.

Programma completo:

Sabato 30 aprile alle 18:30

Piazza della Posta Vecchia

Presentazione graphic novel

“Una stella per Nella”

Incontro con Marta De Vincenzi, Maddalena Stellato e Enrico Bertozzi

Dialogo in piazza in collaborazione con Genoa Comics Academy e Scuola Chiavarese del Fumetto

Sabato 14 maggio alle 18,30

Piazza della Posta Vecchia

Presentazione libro

“L’orrore e la bellezza -Storia di una storia”

di Davide Cerullo prefazione di Erri De Luca

Sarà presente l’autore che dialogherà con la giornalista Mariapia Cavani

Evento organizzato dall'associazione Ama - Associazione abitanti Maddalena in collaborazione con sezione Anpi Amt Fulvio Cerofolini.