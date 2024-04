Benedetta Tobagi e Anna Bonaiuto raccontano “La Resistenza delle donne” al Teatro Duse

Giovedì 25 aprile, nella giornata che celebra la liberazione dell’Italia dal nazifascismo, il Teatro Eleonora Duse ospita un reading teatrale e musicale tratto da “La Resistenza delle donne” di Benedetta Tobagi, libro vincitore del Premio Campiello 2023.

Sul palco, accanto alla nota scrittrice e giornalista, qui nel ruolo di narratrice, una grande attrice di teatro e cinema come Anna Bonaiuto. Due figure femminili talentuose e carismatiche per dare voce alle tante donne che furono protagoniste della Resistenza attraverso memorie, diari, lettere, testimonianze e fotografie individuate in collaborazione con l’Istituto per la Storia della Resistenza di Torino.

La resistenza partigiana fu un’esperienza popolare e trasversale in cui le donne ebbero un ruolo importantissimo occupandosi di molte mansioni tra le quali: prestare il primo soccorso ai feriti, curare gli ammalati, assistere le famiglie dei caduti, raccogliere indumenti e medicinali, procurare e cucinare i cibi. Ci furono anche le Staffette, solitamente donne molto giovani, che avevano il compito, assai rischioso, di garantire i collegamenti tra le varie brigate partigiane, e fra i partigiani e le loro famiglie. A tutte loro è idealmente dedicato questo spettacolo, scritto da Tobagi in collaborazione con il regista Lorenzo Pavolini, che ripercorre in modo storicamente accurato e insieme poetico un mosaico di esperienze che vanno dal settembre del 1943 (l’anno dell’armistizio che divise l’Italia) alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Ci sono storie di assistenza e di coraggio, storie di sacrificio e di combattimento, intramezzate da momenti musicali, ora ballabili, ora struggenti, eseguiti live dalla fisarmonicista Giulia Bertasi.

La Resistenza delle donne è in scena al Teatro Eleonora Duse giovedì 25 aprile alle ore 19:30. Info e biglietti teatronazionalegenova.it