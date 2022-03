"Carramba che tampone": proroga straordinaria dello spettacolo della Baistrocchi a Sestri Ponente

Grande successo di pubblico per la compagnia goliardica Mario Baistrocchi, in scena al Teatro Verdi di Sestri Ponente. Proprio per accontentare le tante richieste che stanno arrivando al Verdi si è deciso per una proroga straordinaria degli spettacoli nelle giornate di sabato 12 marzo alle ore 21 e domenica 13 marzo alle ore 16.?

Quest’anno la Baistrocchi porta in scena "Carramba che tampone", un doppio omaggio, il primo al mito di Raffaella Carrà e il secondo un baistrocchino scomparso prematuramente, Marco Oreste Biancalana che negli anni scorsi ha sempre imitato la Raffa nazionale.

?Non potevano mancare i riferimenti al periodo di pandemia, con i tamponi del professor Bassetti, il ministro della Salute Roberto Speranza e molti altri personaggi della politica e del mondo dello spettacolo.

?Due ore di divertimento di risate assicurate con i testi e la regia di Edoardo Quistelli.? "Carramba che tampone", dopo il debutto ed il successo al Politeama Genovese, con una buona affluenza di pubblico è tornato al Teatro Verdi di Sestri Ponente riprendendo da dove tutto era finito due anni fa con l’inizio della Pandemia. ?

Nel pomeriggio del 23 febbraio 2020 l’ultimo spettacolo della Bai con “Baciami Stupido” prima dell’ordinanza del presidente della regione Giovanni Toti che chiudeva dalla mezzanotte di quella domenica i teatri in tutta la Liguria. Due settimane prima che si fermasse l’Italia intera in lockdown. ?Si è ripreso dal Verdi già nello scorso weekend con il pubblico che sta vincendo la paura ad uscire per il covid e torna finalmente a teatro. ?Entusiasti i giudizi del pubblico che, finalmente, torna a farsi due risate.

Come vuole la tradizione centenaria della Baistrocchi, gli incassi, al netto delle spese, verranno anche quest’anno devoluti in beneficenza. Negli ultimi anni la compagnia aiuta l’associazione Gigi Ghirotti che si occupa di assistenza socio-sanitaria di persone che necessitano di cure palliative: a domicilio e in due hospice.

Costo del Biglietto 22 euro?. Parcheggio in piazza Oriani, sotto il teatro, il park rimane aperto durante gli spettacoli.