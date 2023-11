La Terra di Mezzo: il Reopasso, la Biurca e la Carrega do Diau

La Terra di Mezzo esiste davvero ed è una tormentata cresta rocciosa che corre per un chilometro a cavallo tra le valli Vobbia e Seminella, vicino a Crocefieschi. Lo scrittore britannico J.R.R. Tolkien si sarà forse ispirato a questi luoghi per scrivere “Il Signore degli Anelli”, pietra miliare del genere fantasy? Anche il Castello della Pietra, con i suoi torrioni di conglomerato, non ha nulla da invidiare alla fortezza di Minas Tirith del regno di Gondor! Reopasso, Biurca e Carrega do Diau: sembrano nomi usciti dalla fantasia di J.R.R. Tolkien, la curiosità è tanta… andiamo!

Reopasso, Biurca, Carrega do Diau sembrano nomi usciti dalla fantasia di J.R.R. Tolkien. Lo scrittore britannico si sarà forse ispirato a questi luoghi per scrivere “Il Signore degli Anelli”, pietra miliare del genere fantasy? Sabato 25 Novembre andremo alla ricerca del potente anello creato da Sauron, sul lato più severo e appartato del Parco regionale dell’Antola!

La Terra di Mezzo esiste davvero ed è una tormentata cresta rocciosa che corre per un chilometro a cavallo tra le valli Vobbia e Seminella. La curiosità è tanta, non ci resta che scoprire lo strano paesaggio delle Rocche del Reopasso che s’innalza sopra le gole della media Valle Vobbia.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di Pier Greppi, Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

• Tipologia itinerario percorso escursionistico ad anello. Bisogna avere dimestichezza con la montagna e non soffrire di vertigini.

• Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco.

• Iscrizione obbligatoria. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

• Appuntamento ore 10:30 presso Crocefieschi, al parcheggio pubblico che si trova all’inizio di Via Lambaià. Fine escursione ore 16:30 circa. A fine escursione “terzo tempo” facoltativo, per un momento conviviale e acquistare i buonissimi canestrelli di Crocefieschi ;)

• Pranzo al sacco

• Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: EE = Escursionisti Esperti).

• Dislivello: + - 400 metri

• Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco,

• Equipaggiamento consigliato: sono richieste calzature ed equipaggiamento adeguati. Escursione riservata a chi non soffre di vertigini. L’itinerario richiede comunque una certa esperienza in montagna.