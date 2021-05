Remida day: sostenibilità e volontariato, a Palazzo Ducale torna l'appuntamento per adulti e bambini

Lo staff di Remida Genova ha scelto, in questo tempo, di dare un segno e di non rinunciare al Remida day, continuando ad essere presenti e ad abitare lo spazio pubblico, sollecitando possibilità e processi di costruzione della bellezza. Una sfida all’ inazione , nel rispetto del piano di sicurezza anti covid-19, per non smettere di meravigliarsi.

Remida day 11° sarà una giornata dedicata a creatività come essenza della trasformazione, sostenibilità ambientale come reciprocità, e spazio pubblico come luogo in cui agire la creatività e promuovere una cultura contraria allo spreco.

Un’occasione per indagare le potenzialità dei materiali, degli scarti di produzione, prodotti non perfetti, oggetti senza valore apparente, per accedere all’idea di nuove possibilità di comunicazione e di creatività.

Programma:

Anteprima Giovedì 13 maggio - negli spazi di Palazzo Ducale , dalle ore 10 alle ore 17, avrà luogo l’allestimento per preparare il Remida day 11°: lo staff del Centro Remida Genova (APS “ Sc’Art!”), in collaborazione con il Servizio Didattica ed Eventi culturali della Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale, sarà presente, a disposizione di giornalisti e cittadini, per raccontare con parole e con gesti, i lavori in corso dedicati alla realizzazione di giornate speciali, dedicate a reinterpretare luoghi della città e a rinnovare sguardi curiosi verso i materiali di scarto.

Remida day 11° - Venerdì 14 maggio e Sabato 15 maggio

dalle ore 10,30 alle ore 17,30 – nell’Atrio e nei Cortili di Palazzo Ducale

Installazione a cura di Emanuela Musso: Il Cortile Maggiore di Palazzo Ducale sarà abitato da una moltitudine di forme, segni e colori; saranno decine di giacche di jeans da lavoro (anch’esse di scarto ma nuove), a simboleggiare l’essenziale presenza dei corpi, portatori di sguardi, esplorazione e scoperta, in relazione con i materiali e con lo spazio. L’edizione 2021sarà quindi caratterizzata dall’assenza del tatto e della vicinanza fisica, senza rinunciare a nuove visioni che ricompongono il processo della scoperta della bellezza, intesa come possibilità di sentire se stessi, gli altri, il mondo. Un’installazione dove il simbolico interagisce con l’azione: la distribuzione dei materiali avverrà infatti attraverso un percorso di stimoli e sollecitazioni visive durante il quale il pubblico incontrerà delle confezioni “monotatto” contenenti vari materiali a disposizione.

Area Accoglienza: informazioni su Remida Genova e proiezione video “I materiali in cammino”, narrazione delle recenti attività , a cura di Stefania Bosisio Castellucci e dello staff Remida Genova

Distribuzione Materiali: registrazione di chi ritira i materiali presso area accoglienza e distribuzione veicolata da installazione presso il Cortile Maggiore

“Creazioni al Fresco”: un banchetto con borse, accessori di moda e complementi di arredo confezionati dalle donne libere, impegnate nei laboratori creativi, fuori e dentro alla Casa Circondariale di Genova Pontedecimo.

Il Remida day 11° è stato organizzato con la collaborazione del Servizio Didattica ed Eventi culturali della Fondazione per la Cultura di Palazzo Ducale, di AMIU Genova e della Coop. Sociale Il Laboratorio.