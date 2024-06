Alle Terrazze del Ducale l'incontro per riconoscere le relazioni tossiche

“Meglio sole che con le nuvole” non è solo un detto popolare, ma un principio fondamentale quando si tratta di relazioni, specialmente quelle tossiche. La psicoterapeuta sessuologa genovese Sara Padovano lancia un evento per affrontare questo tema delicato e di grande attualità, che si terrà giovedì 20 giugno dalle 18.30 alle 20.30 presso le Terrazze del Ducale.

L'aumento delle relazioni tossiche

Negli ultimi anni, il fenomeno delle relazioni tossiche, caratterizzate da partner svalutanti, manipolativi e narcisisti, è in preoccupante aumento. Le conseguenze psicologiche di tali relazioni possono essere devastanti, lasciando le persone coinvolte con ferite emotive profonde e una sensazione di inadeguatezza. “Ogni Donna vale e si merita amore,” sottolinea Padovano, “per questo è meglio star sole che con le nuvole.”

Un evento per riconoscere e affrontare le relazioni tossiche

L’evento è pensato per chiunque sospetti di vivere o abbia vissuto una relazione tossica. È rivolto anche a genitori, insegnanti e figure educative che giocano un ruolo cruciale nello sviluppo affettivo ed emozionale sano dei giovani.

Le domande cruciali

Durante l’incontro, Padovano affronterà domande fondamentali per aiutare i partecipanti a comprendere la natura delle loro relazioni:

Ho una relazione tossica? Verranno forniti strumenti per riconoscerla.

Il mio partner è un narcisista patologico? Sarà illustrato l’identikit del narcisista per identificarlo con chiarezza.

Posso cambiare una relazione patologica? Verranno mostrate le risorse e le strategie per affrontare e, se possibile, modificare queste dinamiche relazionali.

Un invito alla consapevolezza.

“Se hai un’amica che vive o ha vissuto una relazione tossica, non può mancare a questo incontro,” afferma Padovano. L'evento non solo offrirà una conferenza ricca di contenuti, ma anche gadget a tema e un aperitivo, creando un ambiente accogliente e di sostegno reciproco.

Il messaggio della promotrice è chiaro: riconoscere e allontanarsi da una relazione tossica è il primo passo verso un futuro più sano e felice. “In amore, vince chi fugge... dai narcisisti,” conclude Sara Padovano.



Qui il link per i biglietti.