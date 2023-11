“Relazioni economiche ed artistiche fra Genova e le Fiandre”, conferenza a cura di A Compagna

Martedì 14 novembre 2023 alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il VII appuntamento del ciclo 2023-2024. Annamaria de Marini espone: “Relazioni economiche ed artistiche fra Genova e le Fiandre dal Medioevo a Rubens”. Ingresso libero.

Quando nel 1605 la pala della Circoncisione di Pietro Paolo Rubens, una delle opere più significative per l’evoluzione della pittura europea in direzione del Barocco, arriva a Genova per essere esposta sull’altar maggiore della chiesa del Gesù, già da oltre trecento anni i genovesi intrattenevano intensi e proficui rapporti con le Fiandre. Nate sull’onda degli scambi commerciali, queste relazioni contribuirono anche a mettere in comunicazione artisti liguri e fiamminghi e a movimentare le loro opere, generando reciproche influenze con conseguenze di vasta portata sulle rispettive produzioni locali. Il racconto segue le tappe di questo dialogo costante e privilegiato, dal Medioevo, fino agli esiti eccezionali raggiunti con l’attività a Genova e per Genova di Rubens e di Van Dyck.

Annamaria de Marini, storico del medioevo e Sovrintendente dell’Albergo dei Poveri di Genova, inizia a occuparsi di questo tema seguendo corsi monografici presso l’Università di Genova e proseguendo i suoi studi nel corso di un lungo soggiorno di lavoro presso la sede della Regione Liguria di Bruxelles nel 2004, dove svolge attività di promozione turistica e culturale di Genova partecipando anche all’organizzazione degli eventi di presentazione di “Genova 2004 Capitale Europea della Cultura” fra Bruxelles e Anversa.