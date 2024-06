Mercato internazionale "Regioni d'Europa", tra street food e artigianato

Approda a Genova "Regioni d’Europa – Mercati Internazionali": il viaggio culinario e artigianale con street food internazionale e tradizione locale. La 13^ tappa del tour 2024 è in programma in piazza Caricamento, da giovedì 6 a domenica 9 giugno dalle ore 9 alle 24.

L'evento porterà circa trenta espositori internazionali in piazza Caricamento, tra specialità enogastronomiche in versione street food e artigianato di qualità. Per far comprendere lo spirito di questo riuscito format, bisogna immaginare che ci saranno delegazioni di Spagna, Scozia, Austria, Francia, Olanda, Grecia, Germania, Argentina, Brasile ma anche prodotti tipici alimentari ed artigianali italiani. Il cibo di strada, quello di qualità, sarà protagonista. Dalla paella spagnola alla pyta greca, dagli arrosticini abruzzesi all’asado argentino, dalla focaccia ligure alle mini crepes olandesi, dalle dolci tette delle monache pugliesi alla picanha brasiliana, dalle bombette pugliesi alle creme al tartufo, dalle specialità siciliane alle birre scozzesi.

Presente in Piazza Caricamento anche uno stand della delegazione scozzese, dove sarà possibile scoprire tanti prodotti di quella cultura: Irn Bru, whisky, haggis, shortbread, una selezione di artigianato in Harris Tweed ma soprattutto degustare delle buonissime birre scozzesi. Si potrà scegliere tra quelle del più antico birrificio artigianale scozzese, tra stout, indian pale ale e scottish ale, da bere nella splendida cornice del centro storico di Genova o da portare tranquillamente a casa per degustarle con i prodotti tipici liguri.

Dalle delizie culinarie internazionali a prelibatezze artigianali, ogni stand è un viaggio attraverso le regioni europee. Che sia assaggiare street food esotico o scoprire le meraviglie dell'artigianato tradizionale, c'è qualcosa per tutti. Non solo cibo, ma anche arte e mestieri. Tesori unici provenienti da tutta Europa, dalle ceramiche ai gioielli, dai tessuti alle sculture, creazioni artigianali di qualità per tutti i gusti.

Regioni d’Europa è un progetto realizzato da Apeca, Prisma, Unione Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza in collaborazione con FIVA

ASCOM. L’evento, ad ingresso gratuito e orario continuato, avrà inizio a partire dalle ore 10 di giovedi 6 giugno e e si concluderà nella tarda serata di

domenica 9 giugno.

Info sul sito regionideuropa.it e sulla pagina facebook Regioni d'Europa.