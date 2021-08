Le regine del pop: il concerto dedicato alla musica al femminile ad Arenzano

Una serata per mettere al centro la musica, interpretata da giovani artisti emergenti della nostra Regione. Venerdì 27 agosto alle ore 21 presso Villa Figoli des Geneys, ad Arenzano, si terrà una serata tributo alle cantanti che hanno segnato la musica Pop dagli anni '50 ad oggi, un assaggio di come questo genere musicale si sia evoluto. Da Ella Fitzgerald a Mia Martini, dalle ragazze degli Abba a Whitney Houston, passando per Fiorella Mannoia e molte altre.

Non solo musica in questa notte del ponente genovese, ma anche solidarietà. È ormai nota la storia di Rahel, la ragazza Afghana poco più che ventenne, impegnata da anni nel tema dei diritti delle donne nel suo paese. Anche grazie alla mobilitazione dell’attivista e giornalista Elisa Serafini, Rahel è riuscita a salire su un aereo, direzione Italia, dove potrà presto ricostruire il suo futuro. Per questo l’intero ricavato della serata verrà devoluto alla causa, per poter aiutare Rahel ad affrontare il domani.

L’ingresso dovrà essere effettuato da via Olivete 22; i posti, in ottemperanza norme anti-covid, saranno limitati. La prenotazione dunque si effettuerà con le seguenti modalità: presso l’ufficio IAT sul Lungomare Kennedy, via mail scrivendo a iat@comune.arenzano.ge.it o ancora via Whatsapp al numero 3313614223.

Per l’accesso sarà necessario essere muniti di Green Pass.

