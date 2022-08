Festival in una notte d'estate, torna “La regina disadorna” itinerante nel centro storico

Per la prima volta il “Festival in una notte d'estate” organizzato da Lunaria Teatro avrà un'appendice a settembre all'insegna delle proposte didattiche. Si inizia sabato 10 settembre con la replica de “La regina disadorna” impersonata da Carola Stagnaro, nella collaudata formula dello spettacolo itinerante che trasporta le più belle pagine di Maurizio Maggiani direttamente nei vicoli del centro storico, partendo dal chiostro di San Matteo e passando per il ritrovato teatro Tiqu di Piazzetta Cambiaso, per arrivare alle Gallerie Nazionali di Palazzo Spinola con la visita all’Ecce Homo, capolavoro di Antonello da Messina e “motore immobile” del romanzo. Tre le repliche in programma, con inizio rispettivamente alle 15, alle 16 e alle 17. Info su www.lunariateatro.it, info@lunariateatro.it.

La regina disadorna

L'opera di Maurizio Maggiani è una grande favola storica ambientata nei primi anni del XX secolo nello scenario solennemente operaio del porto di Genova, apocalisse di uomini e macchine, lingue e dialetti, opere e merci.

Un prete ragazzo e una regina bambina. Lo scenario solennemente operaio del porto di Genova e quello solennemente primitivo di un'isola sperduta nel Pacifico. Due vite si sfiorano alle miracolose altezze dell'innocenza e della giovinezza sopra i paesaggi del secolo, le ferite della storia, l'invadenza del caso. E a segnare l'umana avventura della moltitudine di personaggi che si muovono intorno, il passo inconfondibile della speranza. “La regina disadorna” è un romanzo sull'innocenza dei popoli, sull'aristocrazia delle anime e dei corpi, sul maestoso pudore dell'amore materno, popolato di animali, paesaggi, prodezze della natura, Figlio della bizzosa sensualità di Sascia e della virile bellezza di Paride, Giacomo è un ragazzo modellato dalla sua giovinezza, e destinato a rimanerle fedele. Uscito dal seminario, dopo la parentesi d'ombra della seconda guerra mondiale, è uno stranito sacerdote, inviato come missionario in un'isola del Pacifico. A Moku Iti, sotto il suo nero vulcano, nel suo azzurro ignoto e familiare a un tempo, Giacomo impara la febbrile indolenza di un popolo che - lui lo sa bene - non ha bisogno della sua religione. La figlia di re John, Lucy, gli cresce accanto, bella della sua voce miracolosa, forte della sua docile fermezza, avviata a un destino di regina bambina. Giacomo e Lucy si dicono muti le parole indecifrabili che fanno da ponte fra due civiltà, fra due storie, fra due mondi, l'uno e l'altro minacciati dalla fine, ma entrambi depositari di un'ultima ricchezza, di un'ultima folgorante disadorna verità.

Maurizio Maggiani

Scrittore italiano (n. Castelnuovo Magra, La Spezia, 1951). Dopo molti mestieri è approdato alla letteratura negli anni Ottanta pubblicando nel 1989 il primo romanzo, a sfondo autobiografico, “Màuri, Màuri”, caratterizzato da un linguaggio composito, ricco di termini dialettali mescolati a vocaboli colti. Si è messo in luce con “Il coraggio del pettirosso” (1995), con il quale ha vinto i premi Viareggio e Campiello, opera giocata su un complesso intreccio di diversi piani spazio-temporali quali si ritrovano anche nei successivi “La regina disadorna” (1998) e “Il viaggiatore notturno” (2005), vincitore del premio Strega. Da ricordare anche l'autobiografia “Un contadino in mezzo al mare. Viaggio a piedi lungo le rive da Castelnuovo a Framura” (2000), la raccolta di racconti “È stata una vertigine” (2003), il libro fotografico “Mi sono perso a Genova” (2007), da cui l'anno successivo è nata in collaborazione con G.P. Alloisio l'opera “Storia della meraviglia: 12 canzoni e 3 monologhi”, CD musicale ispirato al volume e contenente tre tracce di letture. Nel 2010 M. è tornato alla scrittura con il romanzo “Meccanica celeste”, una storia di storie che si intrecciano sullo sfondo antico e ribelle della sua terra natale, la Lunigiana, mentre tra le sue opere più recenti vanno citate: “I figli

della Repubblica” (2014), in cui racconta il fallimento di quella generazione venuta dopo il secondo conflitto mondiale; nel 2015, “Maurizio Maggiani riscrive le «Operette morali» di Giacomo Leopardi” e “Il Romanzo della Nazione”; “La zecca e la rosa” (2016); “Sempre” (con L. Verdi, 2018); “L'amore” (2018); “L'eterna gioventù” (2021).