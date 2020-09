Regenerations Day, cittadinanza attiva e “rigenerativa”: teatro e musica tra generazioni

Regenerations è un progetto internazionale che promuove percorsi di accompagnamento e mentoring da parte della cittadinanza con giovani persone migranti dai 18 ai 21 anni nel difficile percorso verso l’autonomia e l’integrazione sociale, culturale ed economica.

Il progetto, che si sta realizzando in questa prima fase sperimentale per l’Italia sul territorio ligure, viene sviluppato parallelamente anche in Grecia e Catalogna con il supporto della Commissione Europea.

I progetti di mentoring che prevedono l’abbinamento tra un cittadino adulto formato appositamente e un ragazzo vengono assistiti da operatori specializzati di Defence for Children realizzando così un’opportunità “rigenerativa” per i ragazzi ma anche per gli adulti che decidono di intraprendere questa coinvolgente esperienza.

La relazione e lo scambio personale, interculturale e intergenerazionale vengono infatti colti come possibilità di apertura per rileggere il mondo e in esso la propria storia nelle inesplorate possibilità fornite dall’intreccio con la storia degli altri.

La finalità del progetto vuole ribadire l’importanza e la dignità di ogni individuo con il suo progetto di vita andando oltre a una visione ostacolata sia dalla xenofobia e dal razzismo ma anche da inefficaci approcci pietistici e filantropici nel confuso dibattito sulla migrazione.

Regenerations Day, un evento organizzato con cadenza annuale nelle nazioni europee partner dell’iniziativa, intende proporre l’occasione per riscoprire codici di relazione fondati su una cultura dell’apertura, della creatività ispirati dal riconoscimento pieno e multidimensionale del diritto di ogni persona.

L’edizione del 2020, vista l’eccezionale condizione di “sospensione” generata dalla pandemia, risulta essere ancora più significativa nel ricercare spunti e stimoli rigenerativi capaci di orientare ed orientarci verso qualcosa di nuovo e più sensato.

Nella preziosa cornice di Palazzo Ducale a Genova, una serie di attività teatrali, conversative e musicali animate da DCI insieme all’Open Program di Jerzy Grotowski e Thomas Richards condotto da Mario Biagini celebreranno insieme alla cittadinanza questa opportunità nella giornata del 20 settembre per una festa e un incontro all’insegna della rigenerazione della nostra città e, in essa, delle nostre rispettive storie.

Nel cortile maggiore del Palazzo Ducale, in occasione dell’evento, verrà allestito un percorso biografico-rigenerativo che attraverso una serie di pannelli di sollecitazione rivolti al pubblico proporrà ai visitatori interrogativi aperti sulla qualità della vita, della propria storia in linea con l’approccio educativo che accompagna il progetto, le sue componenti formative e i rapporti di mentoring tra cittadini e ragazzi.

In ragione delle misure preventive e di distanziamento l’accesso all’evento sarà limitato e sarà necessario iscriversi preventivamente per poter accedere alle diverse attività. Per info e iscrizioni scrivere a info@defenceforchildren.it o prenotare a questo link