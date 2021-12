Regata delle Antiche Repubbliche Marinare tra galeoni e cortei storici

A Genova torna la storica Regata delle Antiche Repubbliche Marinare. Appuntamento domenica 19 dicembre 2021, a sette giorni dal Natale, nello specchio d’acqua della Fascia di Rispetto di Pra'. La rievocazione storica coinvolgerà gli equipaggi delle quattro città, Genova, Amalfi, Pisa e Venezia in una sfida a colpi di remi a bordo dei galeoni ricostruiti su modelli del XII secolo.

La regata, istituita nel 1955 per celebrare le imprese delle più antiche repubbliche marinare italiane, è una gara remiera per galeoni. Ogni equipaggio è composto da 8 vogatori e un timoniere mentre le imbarcazioni sono lunghe 15 metri e larghe 1,70 metri.

I galeoni, realizzati sulla linea delle antiche “Galere” o “Feluche di Rappresentanza” sono dipinti con i colori tradizionali e i simboli delle quattro antiche repubbliche marinare: bianco con drago per Genova, rosso con aquila per Pisa, verde con leone per Venezia e azzurro con cavallo alato per Amalfi.

La città vincitrice si aggiudicherà il trofeo in oro e argento realizzato dalla Scuola Orafa Fiorentina, che verrà rimesso in palio in occasione della Regata successiva.

La regata sarà preceduta dal Corteo Storico con costumi d'epoca, che sfilerà a Genova sabato 18 dicembre 2021. Ecco il programma delle due giornate.

Sabato 18 dicembre 2021

ore 15.00 Piazza De Ferrari/Largo Pertini: Partenza corteo storico, , in testa la Banda della Filarmonica Sestrese. Il percorso Via XXV Aprile, Piazza delle Fontane Marose,Via Garibaldi, Piazza della Meridiana,Via Cairoli, Via Bensa, Piazza dell’Annunziata Via Lomellini, Piazza Fossatello, Via al Ponte Calvi , via Sottoripa, Piazza Caricamento

Ore 16.00 Piazza Caricamento il corteo del Confeugo si congiunge al corteo della Regata Storica delle Antiche Repubbliche Marinare Il corteo prosegue per: Via Frate Oliverio, Piazza della Raibetta, Via San Lorenzo, Piazza Matteotti, Via Porta Soprana, via Petrarca, Piazza De Ferrari

Ore 16.45 Largo Pertini Presentazione degli equipaggi

ore 17.30 Largo Pertini Cerimonia del Confeugo e accensione del tradizionale Falò

Domenica 19 dicembre 2021

ore 11.00 Formazione corteo, percorso in zona pedonale per poi attraversare la strada per raggiungere la passeggiata del canale e arrivare fino Tribuna Autorità dall’altro lato della sponda

ore 12.00 posizionamento figuranti in tribuna

ore 12.30 partenza Galeoni

ore 13.00 premiazione

