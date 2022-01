"Ti regalo uno sbadiglio" di Giorgio Scaramuzzino alla Sala Mercato

Prezzo non disponibile

Il 9 aprile 2022 alle 16 arriva "Ti regalo uno sbadiglio" di Giorgio Scaramuzzino - prodotto dal Teatro Nazionale di Genova - alla Sala Mercato. Età consigliata dai 5 anni.

Il gioco è centrale nell’infanzia di tutti noi. "Ti regalo uno sbadiglio" (tratto dall’omonimo racconto illustrato edito da Salani) è un esperimento per capire come gli adulti ritrovino la gioia del gioco nel rapporto con i bambini e come trasmettano ai figli la propria esperienza, ad esempio il modo di affrontare la notte, facendosi cullare da una filastrocca o da una canzone cantata da chi ci vuole bene. Attraverso la musica e la parola poetica, lo spettacolo fa giocare grandi e piccini con sogni e ricordi.

Tecnica utilizzata: teatro d’attore, canzoni dal vivo.

Durata dello spettacolo: 50 minuti.